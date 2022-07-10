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В бывшем кинотеатре «Космос» открылась закусочная с бургерами по 750 рублей

Новое заведение заняло место очередной закрывшейся кофейни PRIMETIME

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Chicken бургер за <nobr class="_">375 рублей</nobr>

Chicken бургер за 375 рублей

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В Новосибирске в здании бывшего кинотеатра «Космос» заработало заведение Barn Burgers. Оно заняло помещение закрывшейся кофейни сети PRIMETIME.

«Космос» представляет собой сейчас спортивный комплекс с кафе и магазином спортивной атрибутики «Красная машина», кино там давно не показывают. Кофейня PRIMETIME открылась в «Космосе» сразу после реконструкции здания в 2020 году. В прошлом году эта сеть, впрочем, начала испытывать очевидные проблемы. Заведения закрывались или передавались новым владельцам.

Бывший кинотеатр превратился в спортивно-торговый комплекс

Бывший кинотеатр превратился в спортивно-торговый комплекс

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Barn Burger открыл предприниматель Андрей Блинов. Никаких известных бизнесов в базе «Контур.Фокус» за ним не числится. Основное блюдо заведения — бургеры, их здесь шесть видов от 375 (с куриным филе в кляре) до 750 рублей (с тремя видами сыра и клюквенным джемом). Часть бургеров подается достаточно необычно: их разрезают поперек и выкладывают разрезом вниз в соус.

В зале бургерной

В зале бургерной

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По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает более 100 заведений, где бургеры являются основой меню. На общем фоне цены Barn Burger выглядят несколько завышенными. Так, в сети МясоRoob самый дорогой бургер стоит 410 рублей, в Spot&Choo`s550 рублей. Некоторые надежды заведение, конечно, может связывать с небольшим количеством предприятий общепита в этом районе. Но, скорее всего, это объясняется тем, что предприятия эти там просто не выживают. В обеденное время корреспондент НГС застал там пятерых сотрудников и ни одного посетителя.

Это уже не первый случай, когда на месте точек PRIMETIME открывается более дорогое заведение с мясом. В феврале это случилось с кофейней на Ленина, 12, где заработал бар Hudson. Тогда создатель сети Антон Горестов объяснил это желанием использовать помещение более эффективно.

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