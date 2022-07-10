В бывшем кинотеатре «Космос» открылась закусочная с бургерами по 750 рублей

В Новосибирске в здании бывшего кинотеатра «Космос» заработало заведение Barn Burgers. Оно заняло помещение закрывшейся кофейни сети PRIMETIME.

«Космос» представляет собой сейчас спортивный комплекс с кафе и магазином спортивной атрибутики «Красная машина», кино там давно не показывают. Кофейня PRIMETIME открылась в «Космосе» сразу после реконструкции здания в 2020 году . В прошлом году эта сеть, впрочем, начала испытывать очевидные проблемы. Заведения закрывались или передавались новым владельцам.