В бывшем кинотеатре «Космос» открылась закусочная с бургерами по
750 рублей
Новое заведение заняло место очередной закрывшейся кофейни PRIMETIME
В Новосибирске в здании бывшего кинотеатра «Космос» заработало заведение Barn Burgers. Оно заняло помещение закрывшейся кофейни сети PRIMETIME.
«Космос» представляет собой сейчас спортивный комплекс с кафе и магазином спортивной атрибутики «Красная машина», кино там давно не показывают. Кофейня PRIMETIME открылась в «Космосе» сразу после реконструкции здания в
Barn Burger открыл предприниматель Андрей Блинов. Никаких известных бизнесов в базе «Контур.Фокус» за ним не числится. Основное блюдо заведения — бургеры, их здесь шесть видов от 375 (с куриным филе в кляре) до
По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает более
Это уже не первый случай, когда на месте точек PRIMETIME открывается более дорогое заведение с мясом. В феврале это случилось с кофейней на Ленина, 12, где заработал бар Hudson. Тогда создатель сети Антон Горестов объяснил это желанием использовать помещение более эффективно.