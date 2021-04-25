Как правильно заедать стресс? Пять дельных рецептов

— И здесь мы опять будем говорить о нашей любимой правильной тарелке питания, на которой лежат белки, жиры и сложные углеводы, фрукты и овощи в большом количестве, — говорит Ирина Бородина. — Если при стрессе человек возьмет себя в руки и начнет питаться по такой тарелке питания (хотя питаться так в принципе нужно ежедневно), стрессовое состояние должно пройти гораздо легче. Но опять же мы должны понимать, о каком стрессе идет речь. Если это стресс, связанный с работой, экзаменами, — с ним мы боремся одним способом, здесь поможет сбалансированное питание. Но если стресс связан с более глубокими событиями в жизни (проблемы со здоровьем, потеря близкого человека), то здесь в первую очередь понадобится консультация психотерапевта, прежде чем мы начнем что-то решать.

— Здесь надо больше внимания уделить осознанию, — говорит Анна Ткач. — Вообще для начала понять: а что не так? Как я живу? Почему еда стала единственным способом получить удовольствие? Давать ответы себе на эти вопросы скучно, грустно, но с этим можно что-то делать. Расширить спектр удовольствий. Для этого потребуются, конечно, несколько болезненные моменты. Когда мы проведем в своей жизни такую ревизию, то грустно становится. Но нужно это делать, потому что жизнь прекрасна, но скоротечна.