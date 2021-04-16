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От амаранта до кускуса: 7 экзотических круп, которые помогают похудеть

От амаранта до кускуса: 7 экзотических круп, которые помогают похудеть

Смотрите, как они влияют на ваш организм

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Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство

Крупы могут храниться годами, но это не главное их достоинство

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Однажды мы выяснили, какие каши не стоят вашего внимания — некоторые из них попросту опасны для взрослого человека. Но нет худа без добра. Хотите знать, какие крупы максимально полезны и из чего можно заварить ту еще кашу? Присмотритесь к этой семерке.

1

Амарант

Тропический амарант пришел к нам из Южной Америки. Его используют в косметологии, медицине и, конечно же, в кулинарии. Из семян амаранта делают масло, супы, каши и чаи. Ценят их за высокое содержание белка, фитохимический состав и бесконечно полезное влияние на организм.

— Амарант обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Кашу из амаранта стоит добавить в свой рацион хотя бы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Кроме того, киноа и амарант не содержат глютен и являются прекрасной альтернативой всеми любимым овсянке, манке, пшеничной и ячневой каше.

Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?

Сколько калорий, белков, жиров и углеводов в амаранте?

Амарант также богат калием, кальцием, магнием и кремнием, а содержание клетчатки достигает 14%. Благодаря метионину амарант улучшает работу органов пищеварения, нормализует липидный обмен и метаболизм.

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2

Нут

Это один из самых полезных бобов хотя бы потому, что он — отличный источник нескольких питательных веществ, включая клетчатку, белок, фолиевую кислоту и марганец. Исследования показывают, что добавление нута в рацион может улучшить контроль сахара в крови и снизить уровень холестерина. Кроме того, доказано, что нут усиливает чувство сытости и улучшает здоровье кишечника.

Нут — богатый источник белков и углеводов

Нут — богатый источник белков и углеводов

А еще с ним можно приготовить действительно много блюд. Это же не просто «горошница», а универсальная крупа, из которой можно сделать хумус, вегетарианские котлеты, рагу, супы, пасты и салаты.

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3

Киноа

— Киноа богато макро- и микронутриентами. Среди круп киноа (наряду с гречкой) — рекордсмен по содержанию белка, — говорит нутрициолог Алёна Ли. — Благодаря уникальному балансу незаменимых аминокислот киноа обладает высокими питательными свойствами. Кроме того, каша из киноа очень вкусная. Если приготовить ее на ореховом молоке и добавить ягоды, получится сытный и полезный завтрак. Также киноа используют в качестве основы для салатов и поке.

Справедливо спросить: и что, от киноа нет никакого вреда? Есть, но преимущественно это связано, как обычно, с индивидуальной непереносимостью. Также в списке противопоказаний — язвенные обострения, гастрит, панкреатит и другие проблемы с ЖКТ.

Пищевая ценность киноа

Пищевая ценность киноа

— Иногда киноа может спровоцировать образование камней, но это произойдет только в том случае, если плохо промывать крупу и есть ее в большом количестве. В современных условиях это странно представить, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Также в очень редких случаях возможна аллергия. Связано это с сапонинами, которые входят в состав киноа. Это вещество защищает крупу от вредителей и придает киноа горьковатый привкус, но в то же время содержит токсины, которые могут вызвать раздражение ЖКТ. По большому счету эту проблему можно решить, если перед приготовлением замочить крупу на полчаса и как следует промыть.

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4

Чечевица

Ученые проверили: на чечевице действительно можно похудеть. Она снижает массу тела, процентное содержание жира в организме и уровень триглицеридов (это те самые вещества, которые накапливаются в клетках жировой ткани). В чечевице много белка и клетчатки, есть магний и витамин В6, она улучшает микрофлору кишечника и предотвращает колонизацию патогенных бактерий.

Пищевая ценность чечевицы

Пищевая ценность чечевицы

Чечевица — один из главных ингредиентов индийской, средиземноморской и латиноамериканской кухонь и хорошо сочетается с супами, салатами, соусами и пастами.

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5

Полба

По сути, полба — это разновидность пшеницы. Она неприхотлива и устойчива к грибковым заболеваниям, но со временем ее вытеснила более капризная и урожайная твердая пшеница. Считается, что в полбе меньше глютена, но ее никак нельзя назвать полноценной альтернативой привычной нам пшенице. При целиакии, чувствительности к глютену и аллергии на глютен полба и продукты из нее будут так же противопоказаны, как и продукты из обычной твердой пшеницы.

Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки

Полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки

Вместе с тем, по сравнению с той же пшеницей, полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки. А тех, кто следит за фигурой, порадует энергетическая ценность полбы: 115–117 ккал в 100 граммах каши. И это притом, что полба считается высокобелковым продуктом, а гликемический индекс цельнозерновой полбы составляет 45 единиц — это низкий показатель, продукты с ГИ ниже 50 рекомендуют больным сахарным диабетом.

— Такую кашу можно включить в рацион, если вы хотите похудеть или не хотите выйти за рамки своей физической формы, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Кроме того, клетчатка в составе полбы помогает улучшению перистальтики кишечника, но эта крупа не рекомендуется пациентам с расстройством пищеварения.

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6

Черная фасоль

Каждая порция черной фасоли содержит обильную дозу витаминов группы B, таких как фолиевая кислота и тиамин. Также она богата марганцем, магнием, железом, фосфором, медью и антиоксидантами — мощными соединениями, которые помогают бороться с окислительным стрессом и защищают от хронических заболеваний.

Пищевая ценность черной фасоли

Пищевая ценность черной фасоли

Единственный момент, черная фасоль, помимо прочего, может содержать еще некоторое количество натрия, поэтому с ней нужно быть осторожнее людям с повышенным давлением и проблемами с сердцем.

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7

Кускус

Изначально кускус делали из проса, но в современных реалиях более распространен вариант из манной крупы и муки, которую, в свою очередь, получают из твердой пшеницы. Он богат витамином В5, который положительно влияет на жизненный тонус, и селеном.

В кускусе практически нет жиров

В кускусе практически нет жиров

— В одной порции этой крупы содержится 60% рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина.

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