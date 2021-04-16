От амаранта до кускуса: 7 экзотических круп, которые помогают похудеть

1
Амарант
Тропический амарант пришел к нам из Южной Америки. Его используют в косметологии, медицине и, конечно же, в кулинарии. Из семян амаранта делают масло, супы, каши и чаи. Ценят их за высокое содержание белка, фитохимический состав и бесконечно полезное влияние на организм.
— Амарант обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, — говорит нутрициолог
Амарант также богат калием, кальцием, магнием и кремнием, а содержание клетчатки достигает 14%. Благодаря метионину амарант улучшает работу органов пищеварения, нормализует липидный обмен и метаболизм.
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2
Нут
Это один из самых полезных бобов хотя бы потому, что он — отличный источник нескольких питательных веществ, включая клетчатку, белок, фолиевую кислоту и марганец. Исследования показывают, что добавление нута в рацион может улучшить контроль сахара в крови и снизить уровень холестерина. Кроме того, доказано, что нут усиливает чувство сытости и улучшает здоровье кишечника.
А еще с ним можно приготовить действительно много блюд. Это же не просто «горошница», а универсальная крупа, из которой можно сделать хумус, вегетарианские котлеты, рагу, супы, пасты и салаты.
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3
Киноа
— Киноа богато макро- и микронутриентами. Среди круп киноа (наряду с гречкой) — рекордсмен по содержанию белка, — говорит нутрициолог
Справедливо спросить: и что, от киноа нет никакого вреда? Есть, но преимущественно это связано, как обычно, с индивидуальной непереносимостью. Также в списке противопоказаний — язвенные обострения, гастрит, панкреатит и другие проблемы с ЖКТ.
— Иногда киноа может спровоцировать образование камней, но это произойдет только в том случае, если плохо промывать крупу и есть ее в большом количестве. В современных условиях это странно представить, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Также в очень редких случаях возможна аллергия. Связано это с сапонинами, которые входят в состав киноа. Это вещество защищает крупу от вредителей и придает киноа горьковатый привкус, но в то же время содержит токсины, которые могут вызвать раздражение ЖКТ. По большому счету эту проблему можно решить, если перед приготовлением замочить крупу на полчаса и как следует промыть.
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4
Чечевица
Ученые проверили: на чечевице действительно можно похудеть. Она снижает массу тела, процентное содержание жира в организме и уровень триглицеридов (это те самые вещества, которые накапливаются в клетках жировой ткани). В чечевице много белка и клетчатки, есть магний
Чечевица — один из главных ингредиентов индийской, средиземноморской и латиноамериканской кухонь и хорошо сочетается с супами, салатами, соусами и пастами.
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5
Полба
По сути, полба — это разновидность пшеницы. Она неприхотлива и устойчива к грибковым заболеваниям, но со временем ее вытеснила более капризная и урожайная твердая пшеница. Считается, что в полбе меньше глютена, но ее никак нельзя назвать полноценной альтернативой привычной нам пшенице. При целиакии, чувствительности к глютену и аллергии на глютен полба и продукты из нее будут так же противопоказаны, как и продукты из обычной твердой пшеницы.
Вместе с тем, по сравнению с той же пшеницей, полба отличается высоким содержанием белка, углеводов, жиров и клетчатки. А тех, кто следит за фигурой, порадует энергетическая ценность полбы:
— Такую кашу можно включить в рацион, если вы хотите похудеть или не хотите выйти за рамки своей физической формы, — говорит диетолог Ольга Кузнецова. — Кроме того, клетчатка в составе полбы помогает улучшению перистальтики кишечника, но эта крупа не рекомендуется пациентам с расстройством пищеварения.
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6
Черная фасоль
Каждая порция черной фасоли содержит обильную дозу витаминов
Единственный момент, черная фасоль, помимо прочего, может содержать еще некоторое количество натрия, поэтому с ней нужно быть осторожнее людям с повышенным давлением и проблемами с сердцем.
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7
Кускус
Изначально кускус делали из проса, но в современных реалиях более распространен вариант из манной крупы и муки, которую, в свою очередь, получают из твердой пшеницы. Он богат
— В одной порции этой крупы содержится 60% рекомендуемой дозы селена. Это мощный антиоксидант, он снижает воспаления и риск сердечно-сосудистых заболеваний, повышает иммунитет и нормализует уровень холестерина, — объясняет врач-диетолог Ирина Торопыгина.
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