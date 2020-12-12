Диетологи рассказали, зачем каждый день нужно есть суп

С супами вы будете дольше чувствовать себя сытыми, а риск переедания перестанет вас волновать. С одной стороны, суп хорош тем, что в нем овощи, которые вы вряд ли будете есть специально, с другой, вторые блюда — чаще всего сбалансированный набор БЖУ, минералов и витаминов. И если раньше диетологи убеждали бы вас в необходимости ежедневного употребления супов, то сегодня говорят: главное, не заставлять себя.
— Если работа человека связана с большими энергозатратами, конечно, его обед должен состоять из супа, второго и чая. Если таких затрат нет, не надо себя заставлять, — говорит врач-диетолог Галина Барташевич. — Для ослабленных пациентов супы более приемлемы в плане усвоения и реакции ЖКТ, нежели просто жевать второе блюдо. Заставлять всех поголовно есть супы сложно, а заставлять отказываться от них — рано. Супы, безусловно, важны, они поддерживают водно-электролитный баланс. Единственное правило — не пересолить суп, не переборщить со специями и бульонными кубиками.
Каждый день есть суп обязательно, если такую диету прописал вам гастроэнтеролог. В остальных случаях достаточно, чтобы первые блюда присутствовали в рационе два-три раза в неделю. Для человеческого организма важно, чтобы в питании ежедневно присутствовали кисломолочка, крупы, яйца, мясо, овощи и фрукты. Будете вы их получать в чистом виде, из вторых блюд или из супов — не так важно. А вот совсем отказываться от супов диетологи не рекомендуют ни детям, ни взрослым.
— Вместе с супами в организм поступает необходимое количество пищевых волокон, кроме того, бульоны стимулируют выработку желудочного сока, — говорит диетолог Ольга Хохлова. — Вместе с тем они уменьшают механическое воздействие твердой пищи на слизистые оболочки ЖКТ.
Что касается детей, то диетологи настаивают на том, что каждый ребенок должен получать дробное питание. Нужно не просто вкусно кормить малышей, но и расширять их пищевой диапазон.
Но есть супы можно далеко не всем. Кому они противопоказаны, вредят ли они печени и правда ли, что они полнят, читайте в воскресенье в нашей рубрике «Интересно про еду».