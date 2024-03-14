Жители Новосибирска смогут получить 50 тысяч рублей за долгий брак — сколько надо прожить вместе

Чтобы получить дополнительные средства от государства, брак должен быть зарегистрирован Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Новосибирцы могут получить единовременную выплату в 50 тысяч рублей на юбилей супружеской жизни. Проект постановления об этом появился на сайте мэрии.



Согласно документу, супруги, которые проживают в Новосибирске, могут получить выплату в связи с юбилейными датами совместной жизни. Власти планируют выдать деньги тем, кто прожил вместе 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет. Годы считаются со дня государственной регистрации брака в ЗАГСе.

Кроме прожитых лет вместе, супруги должны быть гражданами Российской Федерации, постоянно проживать на территории Новосибирска 10 и более лет, состоять в непрерывном зарегистрированном браке, не быть судимыми и не находиться в розыске. Супруги могут обратиться за единовременной выплатой в течение года со дня наступления юбилейной даты. При этом различные периоды брака между одними и теми же гражданами не суммируются.

Постановление пока не приняли, поэтому о порядке обращения за единовременной выплате говорить рано. Если постановление примут, новость будет дополнена.

В 2023 году появилась информация, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о финансовой поддержке россиян за продолжительный брак. В этом году также планируют помочь с жильем 63 семьям в Новосибирской области.

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