Госдума хочет дать денег семьям-долгожителям. Кого это спасет?

— Это будет некий сигнал со стороны государства, что государство поддерживает долгосрочные семейные отношения в условиях демографического кризиса, в условиях демографической ямы, — говорит Нилов.



Предполагается, что деньги будут выплачивать на каждый юбилей после 20 лет свадьбы, то есть в 25–30–35 лет и так далее. Выплата при этом будет расти и равняться сроку брака, а сумма будет делиться пополам. То есть на юбилей 50 лет каждый супруг получит по 25 тысяч рублей.

