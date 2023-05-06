Госдума хочет дать денег семьям-долгожителям. Кого это спасет?

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о финансовой поддержке россиян за продолжительный брак. Несмотря на то, что в ряде регионов такая мера поддержки уже существует, создатели инициативы считают, что будет правильно ввести ее на государственном уровне. Рассказываем, что придумали в Госдуме, кого это может коснуться и почему решили прийти к этой инициативе.
Что за законопроект
По словам председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который стал одним из авторов инициативы, суть их идеи заключается в том, чтобы ввести дополнительную выплату для супружеских пар — 20 тысяч рублей за 20 лет совместной жизни.
— Это будет некий сигнал со стороны государства, что государство поддерживает долгосрочные семейные отношения в условиях демографического кризиса, в условиях демографической ямы, — говорит Нилов.
Предполагается, что деньги будут выплачивать на каждый юбилей после 20 лет свадьбы, то есть в 25–30–35 лет и так далее. Выплата при этом будет расти и равняться сроку брака, а сумма будет делиться пополам. То есть на юбилей 50 лет каждый супруг получит по 25 тысяч рублей.
— Каждый из супругов должен выплату получать лично, чтобы не было ругани, чтобы этими выплатами не поссорить семью, — рассказал Нилов. — Кто-то подарок дарит, кто-то покупает себе вещь, которую хотел, может быть, объединились, поехали в отпуск вместе. Это их право, лезть туда нельзя.
Зачем нужен этот законопроект
Власти давно обратили внимание на то, что ситуация с демографией в стране ухудшилась. Хромает и статистика по разводам и статистика по смертности и рождаемости. По данным Росстата, в 2021 году (за 2022 год итоги еще не подвели) браки заключило чуть больше 920 тысяч человек, а вот развелось — более 640 тысяч. То есть в сухом остатке за год новых семей прибавилось примерно на 280 тысяч. Для сравнения: в 2014 году прирост был около 530 тысяч.
Что касается рождаемости, Росстат говорит, что численность населения России ежегодно сокращается — небольшой подъем был с 2013 по 2015 год, но в 2016 году количество умерших за год снова стало превышать количество родившихся. В 2020 году разница составила более 700 тысяч человек. Конечно, свою лепту в эту статистику внес и ковид: количество умерших выросло на 18% относительно предыдущего года. Однако и в предыдущие годы население существенно убывало.
По информации Всемирной организации здравоохранения, для обеспечения воспроизводства населения в долгосрочной перспективе на каждую женщину должно приходиться 2,1 ребенка. В России, по данным Росстата, в 2020 году суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5. Это меньше, чем нужно, чтобы просто сохранить тот уровень населения, который уже есть. И такая ситуация складывается уже давно — последний раз этот коэффициент был больше двух в 1984–1985 годах.
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина считает, что в нынешней ситуации российским семьям нужно заводить по 3–4 ребенка для преодоления демографических проблем. К многодетности нас призывают и власти — год назад в России вернули звание «Мать-героиня», Владимир Путин заявил, что многодетная семья должна утвердиться как норма, а чтобы эта норма в России соблюдалась еще эффективнее, утвердил в стране официальный праздник — День семьи, любви и верности.
У РПЦ к поддержке семей, демографии и других традиционных ценностей другие подходы — в январе этого года здесь предложили ограничить возможность женщин прервать беременность. Церковь рассматривала такой путь: аборт возможен только с согласия мужа пациентки. А Госдума предлагала женщинам вместо похода в абортарий следующий вариант: выносить, родить и отдать ребенка в приемную семью. И всё — под контролем государства. Об этой идее рассказывала в частности первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.
— С большой вероятностью, что женщина, когда доносит, уже не отдаст ребенка, потому что это ее ребенок, но даже если откажется — есть семья, которая усыновит ребенка. И мы, как государство, не теряем этого ребенка, — говорит Буцкая. — Однако у нас тут остается много вопросов: как быть с теми, кто стоял в очереди на этого ребенка, за деньги или без денег, как, на каких условиях, какая законодательная база, какие договоры они заключают.
Пока чаще всего поддерживают демографию запретительными мерами. Например, глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн на парламентских слушаниях законопроектов об ужесточении запрета пропаганды ЛГБТ предлагал: запрет пропаганды ЛГБТ — это запрет пропаганды педофилии как самостоятельного вида и это запрет на демонстрацию ЛГБТ и также информации, побуждающей к смене пола среди подростков в интернете, в СМИ, в книгах, в аудиовизуальных сервисах, в кинематографе и в рекламе. А председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предлагала инициативу, в которой предлагается запретить распространение сведений, пропагандирующих отрицание семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений. Нарушение всех этих запретов должно, по мнению властей, наказываться — за пропаганду ЛГБТ, например, уголовную ответственность.
Новый закон должен быть обратной стороной в этой системе наказаний и поощрений — не столько помогать тем, кто уже прожил вместе 20 лет, сколько мотивировать молодежь повторить их опыт. Татьяна Буцкая рассказала Городским порталам, что важно не только награждать семьи-долгожители, но и привлекать популярность к их персонам. По ее словам, важно рассказывать о таких браках, особенно молодому поколению, кто только планирует семейную жизнь и для тех, кто только недавно расписался. Истории этих семей, по задумке, должны быть примером для остальных.
— Такие семьи должны рассказывать, что такое семейная жизнь, как находить компромиссы, кто кому должен уступать. Вручение награды такой семье — это только начало, — говорит Буцкая. — Дальше мы про нее должны снять сюжет на телевидении, написать про нее в газетах, сделать посты в телеграм-каналах, разместить фотографию на баннерах, на постерах. Чтобы ими гордились! То есть здесь важно не просто наградить, а сделать примером.
Представить готовый законопроект депутаты Госдумы хотят к концу весны. Сколько еще времени уйдет на то, чтобы его приняли (и примут ли вообще) — непонятно. Сколько семей останутся за это время в браке — вопрос еще больше. Да и такие меры господдержки, как выплаты, часто критикуют за то, что они не решают системные проблемы. А проблем у российских семей полно. И многие из них становятся причинами развода. Например, из-за бедности в России разводятся 33% супружеских пар. Остальные 67% составили взаимное непонимание, измены, бытовые проблемы, несовместимость характеров и пьянство. Какую из этих проблем решат 20 тысяч рублей на 20 лет совместной жизни, мы ответить затрудняемся.
При всем этом 39% россиян не видят непреодолимых препятствий для развода, еще 31% считает, что разводу может помешать невозможность поделить детей между родителями. Также в топ факторов, из-за которых развод для пар видится невозможным, — материальная зависимость супругов друг от друга, сложности с разделом имущества и этническо-религиозные проблемы.
В целом россияне чаще стали говорить о том, что если решение о разводе принято, то факторов, способных повлиять на его отмену, нет (36% в