Новосибирская область потратит средства на помощь молодым семьям — сумма составила 120 миллионов

По программе власти помогают молодым семьям в приобритении жилья Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2024 году по программе «Молодая семья» планируют помочь с жильем 63 семьям в Новосибирской области. Об этом сегодня, 13 марта, рассказали на комитете Заксобрания.

— В прошлом году у нас получилось 94 семьи, хотя планировали 84. В связи с тем, что изменилось количество денег, выделяемых на эту категорию, мы смогли 10 семей добавить. Если в этом году получится увеличить, если федеральные деньги придут, например, мы сразу изменим количество семей, — рассказал министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Как добавил министр, всего в очереди находится 910 семей. Из бюджета на программу выделили 120 миллионов рублей. Как отметил депутат заксобрания Дмитрий Козловский, это примерно по 1,9 миллиона на семью.

— Можно помочь каким образом? В селе где-то купить дом. Или помочь профинансировать покупку какой-то квартиры, но люди тогда сами должны ипотеку взять. Но этой поддержки сильно недостаточно, — считает депутат.

По словам Дмитрия Козловского, в соседнем Алтайском крае помогают примерно 300 семья в год, а в Туве — 200 молодым семьям. Этим регионам выделяют больше денег по субсидиям на программу.

— На самом деле, 900 семей — это много. Я думаю, нуждающихся молодых семей в Новосибирской области намного больше. Но почему люди туда не идут? Да потому что она хромает, эта программа, потому что там мало денег, и люди рукой махнули. Говорят: «Да ну, мы лучше сами будем работать, и не верим никому», — отметил депутат.

В программу помощи молодым семьям, по информации сайта Министерства строительства Новосибирской области, может попасть как полная, так и неполная семья. Родители должны быть младше 35 лет. При этом участников должны признать нуждающимися в жилом помещении.

С 2024 года в Новосибирской области повысили налоги для предпринимателей, которые оформляют патент на работу. Для некоторых сфер малого бизнеса налоговая нагрузка таким образом выросла в несколько раз, иногда в десятки раз — в частности, в IT.

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