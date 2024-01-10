Дороже, чем в Подмосковье: в Новосибирске повысили стоимость патентов для предпринимателей — их налоги выросли в несколько раз

С 2024 года в Новосибирской области повысили налоги для предпринимателей, которые оформляют патент на работу. Точнее, пересчитали размеры потенциально возможных доходов (ПВГД), на основании которых высчитывают налог. Для некоторых сфер малого бизнеса налоговая нагрузка таким образом выросла в несколько раз, иногда в десятки раз — в частности, в IT. Как изменился закон для предпринимателей и что это сулит бизнесу в Новосибирской области, разбиралась корреспондент НГС Анастасия Бичакова.
Без зависимости от доходов
Часть индивидуальных предпринимателей для работы и уплаты налогов применяют патентную систему. В частности, патенты распространены в IT, в ряде услуг и производств (например, молочной продукции), в тренерской деятельности и еще в десятках видов деятельности с различными ОКВЭД (общероссийскими классификаторами видов экономической деятельности).
Налоговая ставка по патенту единая — 6% от объема потенциально возможных доходов в год. Показатели для разных видов деятельности различаются и могут меняться — в том числе, на законодательном уровне. Если они увеличиваются, то даже при условии, что ставка остается прежней, автоматически повышаются и налоги. В Новосибирской области очередные поправки приняли в ноябре 2023 года и вступили в силу уже с 1 января 2024 года. Они не только повысили отметки потенциально возможных доходов по патентам, но и в разы увеличили стоимость самих патентов по некоторым видам бизнеса.
Например, раньше потенциально возможный годовой доход в сфере косметических и парикмахерских услуг составлял 190,4 тысячи рублей — теперь это больше 1,15 миллиона рублей, а налог вырос с примерно 11 до 69 тысяч рублей. Это касается предпринимателей, которые работают в городском округе с численностью населения больше 1 миллиона человек (то есть конкретно в Новосибирске) без привлечения наемных работников.
Дороже Подмосковья
Новосибирский предприниматель Максим Глотов, который занимается разработкой программного обеспечения, признался, что в патентной системе налогообложения видит ряд преимуществ: возможность выбрать срок действия налогового режима, оформить несколько патентов на разные виды деятельности, фиксированная налоговая ставка, не зависящая от дохода, а также то, что не надо сдавать налоговые декларации и можно уменьшить налог на сумму страховых взносов.
— Я стал индивидуальным предпринимателем в 2009 году. Сначала применял упрощенную систему налогообложения, так как доходы были небольшими, и сумма налога почти полностью перекрывалась взносами в Пенсионный фонд. С 2017-го доходы выросли, и тогда я перешел на патентную систему. Сейчас работать по упрощенке уже нецелесообразно, так как налог может быть еще выше, — объяснил предприниматель.
Но пока темпы роста его реальных доходов ниже, чем у налогов. В 2024 году патент ему уже может влететь в копеечку: после вступления в силу очередных поправок в региональный закон вместо 57 тысяч рублей разработчик должен будет выплатить около 123 тысяч рублей — в 2 раза больше. Максим Глотов уверяет, что в тень уходить не собирается, но сам факт такого роста его возмущает.
— В 2024-м я потрачу на налоги примерно на 66 тысяч рублей больше, хотя мог бы вложить эти деньги, допустим, в образование. У меня трое детей, старшей через 2,5 года поступать в вуз, поэтому всё-таки хотелось бы что-то откладывать, — заметил он. — А вообще, стоимость патента на этот же вид деятельности в Московской области (именно в регионе — в самой Москве другие правила) на 2024 год составляет 64 593 рубля и по сравнению с 2023-м была увеличена на 5 тысяч. Почему я, проживая в Сибири, должен платить налоги в 2 раза выше, чем такой же предприниматель в Подмосковье?
В подобной ситуации оказались не только разработчики ПО, отметил новосибирец, но и, к примеру, портные (стоимость их патента выросла примерно в 5 раз) и предприниматели в десятках других видов деятельности.
Пусть инфляция добавит доход
В пояснительной записке к законопроекту с поправками указано, что патентная система налогообложения в регионе действует с 2013 года, и в течение 2019–2021 годов ее условия изменялись несколько раз, чтобы привести региональный закон в соответствие с федеральным. Но всё это время, уточняется в документе, размеры потенциально возможных доходов в области оставались фактически неизменными. При этом индекс потребительских цен, среднемесячная зарплата в малом и среднем бизнесе и минимальный размер оплаты труда за это время выросли.
— Расчет новых потенциально возможных годовых доходов осуществлен исходя из суммы МРОТ и страховых взносов, установленных на 2024 год. Этот принцип обусловлен тем, что размер зарплаты наемного работника не может быть меньше минимального размера оплаты труда, — указано в пояснительной записке.
В ответ на запрос НГС в региональном Минфине добавили, что размеры потенциально возможных доходов актуализировали также с учетом инфляции.
— Принимая во внимание привлекательность рынка Новосибирской области, ухода налогоплательщиков «в тень» не ожидается, — уверены в ведомстве.
Финансовый консультант, кандидат экономических наук Дмитрий Филипьев объяснил НГС, что патентную систему ввели для создания выгодных налоговых условий для предпринимателей. Для ИП у нее сразу несколько преимуществ: отсутствие отчетности, простота администрирования и возможность четко понимать, как именно исчисляется налог, подтвердил эксперт.
У повышения стоимости патента может быть несколько причин, считает он. Первая, но менее вероятная из них заключается в том, что владельцы крупного бизнеса всё чаще дробят его, используя патентную систему как механизм налоговой оптимизации. Вот только, убежден финансовый консультант, налоговая служба весьма удачно борется с этой схемой. Поэтому, рассуждает он, таким образом власти просто надеются пополнить муниципальные бюджеты.
— При патентной системе налог считается не с реального, а с потенциально возможного дохода, да еще и уменьшается на страховые взносы. Поэтому поступавшая в бюджет сумма была даже если не близкой к 0, то явно не такой значительной, как выгоды, которые получал микробизнес. Не у всех муниципалитетов имеются альтернативные источники доходов, так что их финансовое положение могут поправлять как раз за счет повышения стоимости патента, — предположил Дмитрий Филипьев.
У этой меры могут быть как преимущества, так и недостатки. Хотя пока рано оценивать пользу или вред, эксперт не исключает того, что в скором времени кто-то из предпринимателей попробует перейти на упрощенку, а кто-то, в зависимости от вида деятельности, — вообще к налогу на профессиональный доход.
— Есть вероятность, что в скором времени на патентной системе число налогоплательщиков существенно сократится. Но тогда вряд ли будет достигнута цель, с которой увеличивается стоимость патента, а объем поступлений в муниципальный бюджет не возрастет, — подытожил эксперт.
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