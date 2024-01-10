Дороже, чем в Подмосковье: в Новосибирске повысили стоимость патентов для предпринимателей — их налоги выросли в несколько раз

Без зависимости от доходов

Часть индивидуальных предпринимателей для работы и уплаты налогов применяют патентную систему. В частности, патенты распространены в IT, в ряде услуг и производств (например, молочной продукции), в тренерской деятельности и еще в десятках видов деятельности с различными ОКВЭД (общероссийскими классификаторами видов экономической деятельности).

Налоговая ставка по патенту единая — 6% от объема потенциально возможных доходов в год. Показатели для разных видов деятельности различаются и могут меняться — в том числе, на законодательном уровне. Если они увеличиваются, то даже при условии, что ставка остается прежней, автоматически повышаются и налоги. В Новосибирской области очередные поправки приняли в ноябре 2023 года и вступили в силу уже с 1 января 2024 года. Они не только повысили отметки потенциально возможных доходов по патентам, но и в разы увеличили стоимость самих патентов по некоторым видам бизнеса.