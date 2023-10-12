Семью с 12 детьми, которой миллионер из списка Forbes подарил дом, лишили всех социальных пособий

Причина отказа в социальной помощи — вовсе не в ценном подарке, не в том, что семья живет в большом трехэтажном доме площадью 450 метров: по этим критериям они как раз подходили под выплаты. Роскошью, из-за которой семью лишили поддержки от государства, посчитали как раз старый земельный участок в деревне Верховино, что в 300 километрах от Екатеринбурга, где когда-то жили Кириченко.

Дело вот в чём. С начала этого года изменились правила получения социальных пособий. Этим сейчас занимается не соцзащита, а государственный Социальный фонд. Сейчас существует одно универсальное пособие — около 14 тысяч рублей. Оно предназначено и женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, и детям всех возрастов, если доходы семьи ниже прожиточного минимума. По идее, этот упрощенный вариант более удобен, но вместе с этими удобствами ввели и новые жесткие правила.