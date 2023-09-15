«Ходил по квартире в сапогах»: приставы спустя полтора года нашли девочку. которую похитил отец

В Новосибирске судебные приставы нашли похищенную отцом 8-летнюю девочку. 45-летний мужчина скрывал ребенка полтора года. Мама девочки подала в суд.
Как рассказали в пресс-службе ФССП по Новосибирской области, супруги после развода достигли мирового соглашения, в котором договорились о порядке общения отца и дочери. Но на очередной встречи полтора года назад мужчина выкрал девочку и скрылся. С этого момента ребенок не посещал школу и больницы.
— Никакой связи с мужчиной и дочкой не было. Тогда женщина обратилась в суд. В августе этого года гражданка получила исполнительный лист, который предъявила в отделение судебных приставов по Железнодорожному району, — добавили в пресс-службе ФССП.
Судебным приставам было известно, что мужчина может находиться по одному из трех адресов в Новосибирске. Сотрудникам ФССП удалось выяснить местонахождение скрывавшегося отца. Судебные приставы, сотрудники отделения спецназначения и органы опеки и попечительства три часа просидели в засаде в надежде, что отец выйдет на прогулку с ребенком. Понимая, что никто не выходит, судебные приставы решили проникнуть в квартиру. Под предлогом помощи соседу они попали в помещение.
— В комнатах было много разбросанных вещей, грязно. Мужчина по квартире ходил в сапогах. Должник сопротивлялся и не хотел подписывать документы. На месте в присутствии понятых судебный пристав-исполнитель ознакомила его с решением суда, — описали в пресс-службе ГУ ФССП.
Ребенка забрали и передали маме. Девочка, как добавили в пресс-службе, увидела маму и тетю, обрадовалась и обняла их.
На этой неделе в одном из дворов центра Новосибирска произошла стрельба. В ролике мужчина сначала ссорился с женщиной, у которой был ребенок на руках, а затем достал автомат.