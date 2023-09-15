«Ходил по квартире в сапогах»: приставы спустя полтора года нашли девочку. которую похитил отец

— Никакой связи с мужчиной и дочкой не было. Тогда женщина обратилась в суд. В августе этого года гражданка получила исполнительный лист, который предъявила в отделение судебных приставов по Железнодорожному району, — добавили в пресс-службе ФССП.



Судебным приставам было известно, что мужчина может находиться по одному из трех адресов в Новосибирске. Сотрудникам ФССП удалось выяснить местонахождение скрывавшегося отца. Судебные приставы, сотрудники отделения спецназначения и органы опеки и попечительства три часа просидели в засаде в надежде, что отец выйдет на прогулку с ребенком. Понимая, что никто не выходит, судебные приставы решили проникнуть в квартиру. Под предлогом помощи соседу они попали в помещение.