«Мама ходит, и мамы нет»: видеоистория участника шоу «Ты супер», оставшегося без родителей

9-летний участник шоу «Ты супер!» Сергей Терещенко и его бабушка Наталья Буковская стали героями Народной премии НГС, которая прошла в июне в кинотеатре им. Маяковского. Перед тем как герои выходили на сцену, про них показывали небольшой фильм. Предлагаем читателям НГС посмотреть этот ролик, в котором Сережа и его бабушка рассказывают свою историю.
— Эти детки, Сережа и его брат Владик, достались мне. Сереже было два годика. Мама оказалась у нас в местах лишения свободы, мы ее ждали, Сережа очень скучал, любил, ждал. Но, к сожалению, она не пришла, не оправдала его надежды, — делится Наталья Быковская. — Ребенком не интересуется. Вот эти все награды ее вообще абсолютно не волнуют. Я мать его мамы, и то мне психологически тяжело. А это ребенок. Мама ходит, и мамы нет.
Несмотря на семейные сложности, Сережа занимается музыкой и участвует в разных конкурсах. На церемонии вручения Народной премии Сергей и его бабушка Наталья Васильевна вручили награду победителю в номинации «Театр года». Победил НОВАТ — театр, где когда-то пел Сережа. Шоу «Ты супер!» — один из самых ярких конкурсов, в которых мальчик принял участие, Сережа дошел до полуфинала.