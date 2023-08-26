«Мама ходит, и мамы нет»: видеоистория участника шоу «Ты супер», оставшегося без родителей

— Эти детки, Сережа и его брат Владик, достались мне. Сереже было два годика. Мама оказалась у нас в местах лишения свободы, мы ее ждали, Сережа очень скучал, любил, ждал. Но, к сожалению, она не пришла, не оправдала его надежды, — делится Наталья Быковская. — Ребенком не интересуется. Вот эти все награды ее вообще абсолютно не волнуют. Я мать его мамы, и то мне психологически тяжело. А это ребенок. Мама ходит, и мамы нет.