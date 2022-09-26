Новосибирский школьник прошел в полуфинал шоу «ТЫ СУПЕР!» — он работает в НОВАТе, а его родители сидят в тюрьме

9-летний житель Новосибирска Сергей Терещенко прошел в полуфинал шоу детских талантов «ТЫ СУПЕР!» на телеканале НТВ. Мальчик не оставил равнодушным ни одного члена жюри, исполнив песню «Прекрасное далёко» из фильма «Гостья из будущего».



Сам Сергей в эфире программы рассказал, что его воспитывает бабушка: когда ему было 3 года, «маму посадили в тюрьму». В местах не столь отдаленных находится и его отец: с ним школьник познакомился «по видеосвязи». В марте мать Сергея перевели в колонию-поселение, и теперь она по выходным приезжает домой.

