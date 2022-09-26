Новосибирский школьник прошел в полуфинал шоу «ТЫ СУПЕР!» — он работает в НОВАТе, а его родители сидят в тюрьме
За Сергея Терещенко проголосовали все члены жюри
9-летний житель Новосибирска Сергей Терещенко прошел в полуфинал шоу детских талантов «ТЫ СУПЕР!» на телеканале НТВ. Мальчик не оставил равнодушным ни одного члена жюри, исполнив песню «Прекрасное далёко» из фильма «Гостья из будущего».
Сам Сергей в эфире программы рассказал, что его воспитывает бабушка: когда ему было 3 года, «маму посадили в тюрьму». В местах не столь отдаленных находится и его отец: с ним школьник познакомился «по видеосвязи». В марте мать Сергея перевели в колонию-поселение, и теперь она по выходным приезжает домой.
— Я ее вижу, только когда она на кухне проходит или по коридору идет и всё. Она остается, но в комнате запирается и сидит, ничего не слышит, не видит, — рассказал мальчик.
Сергей Терещенко работает в НОВАТе: он артист детского хора, имеет трудовую книжку, получает зарплату. Последние полгода мальчик занимается в новосибирской вокальной студии «Азбука Хит». Ее руководитель Александр Церпята в беседе с журналистом НГС отметил, что школьнику подобрали репертуар, с которым он успешно прошел кастинг на столичное шоу.
— Он такой специфический мальчик, очень талантливый парень. Он не шоумен, скорее — академический. Он спокойный, рассудительный. С песней «Прекрасное далёко», которую для него подобрали организаторы шоу, он, конечно, удачно попал. Он взял своей душевностью, — отметил Церпята.
Члены жюри шоу, в числе которого оказались Игорь Крутой, Ирина Дубцова, Алексей Воробьёв и Диана Арбенина, единогласно пропустили новосибирца в полуфинал. Далее судьбу участников шоу будут определять при помощи зрительского голосования.
В прошлом году мы рассказывали, как сибирячка из детдома попала на шоу «Ты топ-модель» на ТНТ.