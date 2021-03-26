Сибирячка из детдома попала в реалити-шоу «Ты топ-модель» на ТНТ — девушка потеряла родителей в 6 лет

Жительница Новосибирска прошла кастинг в реалити-шоу «Ты топ-модель»
На телеканале ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Ты топ-модель» с ведущей Анастасией Решетовой. В первом выпуске, который был срежиссирован в формате кастинга, 35 девушек из разных городов страны боролись за возможность попасть в проект. Среди конкурсантов была и модель из Новосибирска — 18-летняя Ульяна Миненко, которая растрогала жюри своей историей.
Проект обещает нам то, чего еще никогда не было в реалити-шоу подобного формата, а именно сломать стереотипы о сфере моделинга и дать возможность обычным девушкам сделать шаг навстречу мечте. Среди участниц мы могли наблюдать трансгендера и модель с витилиго — нарушением пигментации на некоторых участках кожи, были претендентки размера плюс сайз, бросилась в глаза и возрастная модель в возрасте 50 лет. На шоу приветствуется бодипозитив во всех его проявлениях.
Среди жюри — стилист Гоша Карцев, скандальный дизайнер одежды Филипп Пляйн, комик и шоумен Александр Гудков, модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова — именно она принимает окончательное решение, останется ли участница на проекте. Членам жюри из 70 девушек необходимо было выбрать только 14 — они поедут жить в модный дом и будут соревноваться за звание топ-модели, контракт с брендом одежды от Филиппа Пляйна и три миллиона рублей.
Участница из Новосибирска Ульяна Миненко оказалась самой юной. Девушка выросла в детском доме — во время своей презентации Ульяна рассказала ведущим, что лишилась родителей в возрасте 6 лет, но это не сломило ее, и она выросла целеустремленной и смелой.
— Я всё смогу, — с ходу заявила Ульяна. — Модельная индустрия сделала из меня харизматичную, смелую и жизнерадостную девушку.
За кадром сибирячка поделилась тем, что не хотела рассказывать историю своего детства и тем самым давить на жалость, но факт всё равно рано или поздно бы вскрылся. Помимо прочего Ульяна добавила, что не привыкла слышать то, что в нее кто-то верит, девушка говорит, что хочет вдохновлять всех на смелые поступки и свершения, несмотря на весь негатив, который происходит в жизни.
Филипп Пляйн оценил красоту Ульяны, похвалил за сильный характер и назвал девушку бойцом, но в итоге посоветовал подумать о будущем, получить образование и не делать ставку только на моделинг. Остальные члены жюри дали возможность Ульяне пройти дальше, чтобы оценить ее способности.
В первом этапе кастинга приняли участие 35 девушек, из которых только 10 прошли дальше — по итогам первого задания (обыграть на фотосессии кактус, свежую рыбу и диско-шар) Ульяне Миненко в итоге было отказано. Известно, что среди участниц следующего этапа кастинга будет еще одна модель из Новосибирска Маргарита Лукина — пройдет ли участница на следующий этап конкурса, мы сможем узнать только
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