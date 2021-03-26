Сибирячка из детдома попала в реалити-шоу «Ты топ-модель» на ТНТ — девушка потеряла родителей в 6 лет

На телеканале ТНТ стартовало новое реалити-шоу «Ты топ-модель» с ведущей Анастасией Решетовой. В первом выпуске, который был срежиссирован в формате кастинга, 35 девушек из разных городов страны боролись за возможность попасть в проект. Среди конкурсантов была и модель из Новосибирска — 18-летняя Ульяна Миненко, которая растрогала жюри своей историей.



Проект обещает нам то, чего еще никогда не было в реалити-шоу подобного формата, а именно сломать стереотипы о сфере моделинга и дать возможность обычным девушкам сделать шаг навстречу мечте. Среди участниц мы могли наблюдать трансгендера и модель с витилиго — нарушением пигментации на некоторых участках кожи, были претендентки размера плюс сайз, бросилась в глаза и возрастная модель в возрасте 50 лет. На шоу приветствуется бодипозитив во всех его проявлениях.