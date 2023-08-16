«Кормил с ложки и бил»: соседи обвинили новосибирца в истязании больной матери

В мэрию Новосибирска и полицию поступили сигналы о том, что житель пятиэтажки на Ольги Жилиной, 92а регулярно избивает свою престарелую мать. Внимание к проблеме привлекла женщина из соседнего дома Елена Горбунова. Она переехала на улицу Жилина в июле этого года и утверждает, что из своего окна она регулярно слышала стоны и глухие удары.
— Сначала я не понимала, откуда точно идут звуки, думала, какая-то молодая семья выясняет отношения. Однако в начале августа я уже отчетливо расслышала стоны пожилой женщины. Утром 6 августа, когда они раздались в очередной раз, мой муж побежал выяснить, что происходит в соседнем доме. Подходя к нему, он увидел в окне мужчину, который кормил с ложки женщину, после заглатывания содержимого ложки он ее бил, — рассказала НГС Горбунова.
Вычислив квартиру, муж Елены постучал в дверь, но ему не открыли. Супруги обратились в полицию и мэрию Новосибирска.
— По заявлению указанной вами гражданки проводится проверка, — сообщили НГС в областном главке полиции.
В мэрии Новосибирска создали межведомственную комиссию для расследования ситуации. Ее представители с участковым и Еленой Горбуновой поехали на место событий 15 августа.
— Дверь в квартиру никто не открыл. По адресу действительно проживает пожилая женщина со своим сыном. Информацию предоставила дочь женщины, которая проживает в Советском районе. Со слов дочери, у мамы диабет, брат осуществляет за ней уход. 16 августа участковый полиции повторно вышел по вышеуказанному адресу. Дверь открыли. Он составил разговор с женщиной и ее сыном. Противоправных действий в отношении женщины не установил, — сообщили НГС в мэрии Новосибирска.
Журналист НГС сегодня, 16 августа, обошел все квартиры в подъезде, где живет женщина с сыном. В самой квартире дверь не открыли, пообщаться согласилась лишь одна из соседей.
— Женщина эта переехала в наш подъезд более десяти лет назад, до этого она работала на Севере. Несколько лет назад с ее здоровьем начались проблемы, тогда сюда приехал ее сын. Что конкретно происходит у них к квартире, я не знаю. Никаких криков я не слышала, но мой слух оставляет желать лучшего. Из квартиры ни один, ни другая не выходят, — рассказала журналисту соседка, живущая над женщиной с сыном.
Ранее мы рассказали о том, как молодая мама два года просила полицию спасти ее от издевательств бывшего любовника. В итоге он задушил женщину.