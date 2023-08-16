«Кормил с ложки и бил»: соседи обвинили новосибирца в истязании больной матери

— Женщина эта переехала в наш подъезд более десяти лет назад, до этого она работала на Севере. Несколько лет назад с ее здоровьем начались проблемы, тогда сюда приехал ее сын. Что конкретно происходит у них к квартире, я не знаю. Никаких криков я не слышала, но мой слух оставляет желать лучшего. Из квартиры ни один, ни другая не выходят, — рассказала журналисту соседка, живущая над женщиной с сыном.