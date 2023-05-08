Молодая мама два года просила полицию спасти ее от издевательств бывшего любовника. В итоге он задушил ее

36-летняя Валентина Бушуева из Екатеринбурга больше двух лет пыталась скрыться от бывшего любовника и отца ее ребенка, писала заявления в полицию, но за всё это время силовики ни разу не привлекли к ответственности мучителя Валентины, пока не случилась трагедия, которая потрясла весь город. 33-летний Эльвир Ялалдинов задушил молодую женщину, мать трехлетней дочки. Наши коллеги из E1.RU рассказывают подробности убийства.
В 2020 году у Валентины и Эльвира родилась дочь. Из-за сложного характера мужчины Валентина, которая не так давно устроилась помощником руководителя фирмы по продаже оборудования, даже не вписывала его в свидетельство о рождении, пара официально не регистрировала брак. С осени 2021 года, когда Эльвир, который не имел постоянной работы, стал поднимать руку на Валю, она подавала заявления в полицию, снимала побои, но в действиях гражданского мужа полицейские каждый раз не находили состава преступления. Женщина получала отказы в возбуждении уголовного дела.
— По вашему сообщению проведена проверка, признаков правонарушения не усмотрено, данное сообщение списано в номенклатурное дело. Благодарим за активную гражданскую позицию, — заявил в отказе начальник отдела полиции
А Эльвир стал преследовать Валю. Он следил за женщиной или добивался встреч, утверждая, что хочет видеть их общую дочь. В 2022 году она, не выдержав, обратилась за помощью в Центр защиты пострадавших от домашнего насилия. Адвокат молодой женщины Александра Кузнецова обжаловала два отказа полицейских в прокуратуре и сообщила о бездействии силовиков.
Подруги убитой рассказали, что гражданский муж Валентины был просто неадекватным:
— Он неадекватный, реально неадекватный, то ли пьет, то ли употребляет, я не знаю. Он много бил Валю. Она снимала побои, бегала в полицию. А вчера я вдруг получила сообщение. Человек написал: «Соболезную» — и прикрепил ссылку на новость о смерти Вали. Это ужасно, меня до сих пор потряхивает, — рассказала подруга Валентины Е1.RU после убийства.
— Ей звонила мать ее мужа, промывала мозги. Говорила: «Ты не можешь запретить нам общаться с дочкой, возвращайся обратно домой», — говорит подруга.
Прокуратура потребовала возобновить проверку по заявлениям, которые Валентина подавала в отдел полиции
— По обоим эпизодам были зафиксированы телесные повреждения. Мы обжаловали отказы в возбуждении дел, но и после дополнительной проверки дела снова не возбуждены — теперь по формальным причинам, не влияющим на обстоятельства дела. Мы требовали возбуждения административного дела по первому эпизоду (побои) и уголовного — по второму, так как доказательств вины агрессора достаточно, — рассказала адвокат.
Валентина вместе с трехлетней дочерью сбегала в кризисный центр и к подругам, меняла квартиры, но Эльвир продолжал преследовать ее. В феврале 2023 года женщина вновь обращалась к участковому, сообщала об угрозах со стороны бывшего. Тогда полицейский наконец-то провел беседу с Эльвиром и взял с него расписку. Мужчина заверял, что прекратит преследовать и избивать мать своей дочки. Но слово не сдержал.
Адвокат Валентины утверждает, что в марте участковый сообщил, что якобы расследование о побоях застопорилось из-за того, что Эльвира нет в городе и его не могут опросить. Адвокат в последний раз связывалась с Валей за несколько дней до ее гибели.
— Валентина рассказала, что бывший партнер, который периодически устраивался на какие-то подработки, вернулся с очередной вахты и пришел к ней. Она испугалась и снова обратилась к участковому, который пообещал, что дело о побоях наконец дойдет до суда. Также она планировала найти другое жилье, чтобы скрыться от агрессора. Женщина не писала ни одного заявления о примирении или прекращении дела, наоборот, постоянно искала защиты, — отметила Александра Кузнецова.
Комментируя жестокое убийство, в полиции заявляли странные вещи. Правозащитников и близких Валентины возмутили не только ошибки силовиков, но и то, как они описали ЧП, заявив, что «несмотря на то, что герои истории дружили несколько лет, общих детей у них не было».
— По предварительным данным, участники конфликта сначала совместно употребляли спиртное, однако вскоре, как это часто и бывает в таких ситуациях при распитии алкоголя, некогда любящие люди разругались, женщина стала предпринимать попытки выдворить ухажера за дверь. Чем конкретно ее так разгневал спутник жизни, будет установлено в ходе расследования. Эпилогом семейной драмы стала почти шекспировская развязка. Любовник в порыве гнева задушил свою сожительницу, о чем чистосердечно и покаялся сыщикам уголовного розыска, а затем и следователям СКР, — заявил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
В полиции Екатеринбурга при этом отрицают бездействие сотрудников. Несмотря на предъявленные отказы в возбуждении уголовного дела и прокурорские проверки, силовики утверждают, якобы Валентина сама забирала заявления о побоях.
— Информация о бездействии полиции не соответствует действительности. В территориальный ОВД действительно поступали сообщения от данной гражданки о противоправных действиях со стороны сожителя. По данным фактам службой участковых уполномоченных проводились проверки в соответствии с законодательством. Однако впоследствии пострадавшая каждый раз отказывалась подавать заявление о привлечении мужчины к ответственности. Полицейские неоднократно проводили беседы с ее сожителем, предупреждая о недопустимости применения насилия и иного противоправного поведения, — заявили E1.RU в УМВД по Екатеринбургу.
Сейчас Эльвир Ялалдинов находится под стражей. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее мужчина не был судим.
Подруги Валентины рассказывали, как женщина пыталась спастись. Незадолго до убийства Эльвир выследил женщину, избил и запер дома на несколько дней. Его девушки описали как неадекватного и жестокого человека. О преследовании со стороны бывшего ухажера знали и коллеги Валентины. Именно они первыми сообщили об убийстве.