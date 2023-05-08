Молодая мама два года просила полицию спасти ее от издевательств бывшего любовника. В итоге он задушил ее

Валентина вместе с трехлетней дочерью сбегала в кризисный центр и к подругам, меняла квартиры, но Эльвир продолжал преследовать ее. В феврале 2023 года женщина вновь обращалась к участковому, сообщала об угрозах со стороны бывшего. Тогда полицейский наконец-то провел беседу с Эльвиром и взял с него расписку. Мужчина заверял, что прекратит преследовать и избивать мать своей дочки. Но слово не сдержал.



Адвокат Валентины утверждает, что в марте участковый сообщил, что якобы расследование о побоях застопорилось из-за того, что Эльвира нет в городе и его не могут опросить. Адвокат в последний раз связывалась с Валей за несколько дней до ее гибели.