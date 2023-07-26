«Я делала постыдные вещи, чтобы кормить детей»: мать-одиночка родила первых в мире восьмерняшек — как они живут сейчас

Натали (в некоторых источниках — Надя. — Прим. ред.) родилась в Калифорнии в неблагополучной семье и всегда мечтала о большом дома, где будет много детей. Девушка училась на психиатра и даже три года проработала в государственной психиатрической больнице. В 1996 году Сулеман вышла замуж за Марко Гутьерреса. Через 4 года муж развелся с ней, когда узнал, что она не может выносить и родить ребенка самостоятельно.

Тогда американка впервые задумалась об ЭКО. В 2001 году Сулеман родила первого сына Элайджу. За следующие 7 лет Натали стала мамой еще пятерых детей с помощью процедуры. К 30 годам у нее уже росли четыре мальчика и две девочки: Элайджа, Амера, Джошуа, Эйдан, Калисса и Калеб.