«Я делала постыдные вещи, чтобы кормить детей»: мать-одиночка родила первых в мире восьмерняшек — как они живут сейчас

Кто-то не может решиться даже на одного ребенка, а кто-то, несмотря на жизненные трудности, рожает ежегодно. Не зря говорят, что желание иметь детей скорее иррационально и редко зависит от объективных факторов. Например, 48-летняя Натали Сулеман из Калифорнии привлекла международное внимание, когда в январе 2009 года родила первых в мире выживших восьмерняшек. Редакция Городских порталов вспомнила ее историю.
Натали (в некоторых источниках — Надя. — Прим. ред.) родилась в Калифорнии в неблагополучной семье и всегда мечтала о большом дома, где будет много детей. Девушка училась на психиатра и даже три года проработала в государственной психиатрической больнице. В 1996 году Сулеман вышла замуж за Марко Гутьерреса. Через 4 года муж развелся с ней, когда узнал, что она не может выносить и родить ребенка самостоятельно.
Тогда американка впервые задумалась об ЭКО. В 2001 году Сулеман родила первого сына Элайджу. За следующие 7 лет Натали стала мамой еще пятерых детей с помощью процедуры. К 30 годам у нее уже росли четыре мальчика и две девочки: Элайджа, Амера, Джошуа, Эйдан, Калисса и Калеб.
Но многодетная мама не остановилась на этом и хотела продолжить рожать. Впоследствии врач, который посоветовал Натали имплантировать двенадцать эмбрионов за один раз, лишился лицензии. Несмотря на это, после последнего ЭКО у Натали прижились восемь эмбрионов. Так она оказалась беременна восьмерняшками.
Живот женщины был ужасающих размеров. И в начале 2009 года родились две девочки и шесть мальчишек: Ноа, Джона, Иосиа, Макаи, Нария, Малия, Иеремия и Исайа. Конечно, ей пришлось сделать кесарево сечение, но все дети были здоровы.
Новость о восьмерняшках вызвала сенсацию в международных СМИ. Реакция общественности была в основном негативной. Люди даже устраивали протесты возле дома многодетной матери-одиночки. Многие беспокоились, что решение Сулеман о большем количестве детей обременит налогоплательщиков.
Несмотря на все невзгоды, 14 апреля 2009 года все дети были дома с матерью и бабушкой. Восьмерняшки отпраздновали свой первый день рождения 26 января 2010 года.
— Я мало сплю, но уже к этому привыкла. Как только один из детей встает, все встают. Спать без пробуждения я могу всего пару часов. Максимальное время, которое я провела без сна, — 72 часа. Это тяжело, но я продолжаю двигаться вперед и стараюсь быть лучшей матерью, которой я могу быть, — рассказывала тогда Натали журналу People.
Многодетная мама успевает заниматься не только детьми, но и собой. Известно, что она перенесла несколько операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли.
В прессе появлялась информация, что Натали ради заработка снимается в фильмах для взрослых, но Сулеман публично опровергала эти сплетни. В открытых источниках можно найти информацию, что она даже получала премии за съемки в откровенном кино. К тому же Сулеман снималась в провокационных видео скандальных музыкантов и танцевала в стриптиз-клубах.
Несколько лет назад многодетная мама сама призналась, что шла на любую работу ради сыновей и дочек.
— Я делала постыдные вещи, чтобы прокормить детей. Многие думали, что на нас полился золотой дождь из пособий и подарков. Но за всё я платила из своего кармана, — откровенничала она в интервью Daily Mail.
В последние годы Сулеман старается отделаться от дурной репутации, преследовавшей ее долгие годы. Она не привлекает к себе лишнего внимания и ведет жизнь обычной многодетной матери.
Фура подгузников
Недавно мы рассказывали, как живут единственные в мире сестры-шестерняшки. После их рождения для молодых родителей Грэма и Джанет Уолтон из Ливерпуля начались сумасшедшие дни и ночи, поспать счастливчикам удавалось максимум пару часов по очереди. Отец вспоминает, что за 1 год жизни девчонок было израсходовано 11 тысяч подгузников.
Семья Уолтонов смеется, что в те месяцы каждому гостю, который приходил в их дом, они торжественно передавали одну дочку и пеленку. Это позволяло родителям-героям ненадолго выдохнуть.
— Оглядываясь назад, я не представляю, как мы справились. Все эти годы прошли как в тумане. У нас не было времени подумать, что и как мы делаем. Мы даже не могли провести какую-то работу над ошибками, потому что дети росли одновременно. Это была постоянная борьба, — вспоминает Джанет.
Отец девочек вынужден был уйти в декрет вслед за женой.
— Когда я вижу маленьких детей, хочется вернуться обратно и повторить всё снова, — вспоминал он много лет спустя.
Еще истории необычных близнецов и их родителей
Весной 2018 года СМИ написали о рождении четверняшек: малыши — Иван, Алена, Екатерина и Полина — родились у Марины Стекловой и Дмитрия Козлова. Марина рассказывает, что поначалу врачи им сообщили, что будет двойня.
— Когда нам сказали, что два [малыша], мы обрадовались: здорово! Потом следующее УЗИ показало три. Стало страшновато немного, так как тройня — это определенные риски. Но когда сказали, что четверо… Конечно, не такой уже шок был, как когда нам про троих сказали, — рассказывает молодая мама.
Жизнь в семье Козловых-Стекловых теперь идет по графику: в определенные дни к ним заезжают родители Марины, живут и помогают управляться с малышами, потом на смену им приезжают родители Дмитрия. Иногда супругам помогает няня Алла.
В 2012 году в другой семье — Терлецких-Беккер — тоже появились четверняшки: разнояйцевые близнецы, непохожие друг на друга. Антон, Дима, Марта и Эмилия тогда стали героями СМИ. 30-недельные младенцы появились на свет весом чуть больше килограмма, роды принимали два реаниматолога. Когда близнецам было два с небольшим, в семье родился еще один мальчик. Сашу Алена называет «подарком, от которого не отказываются». Сомнений по поводу рождения Саши, говорит она, не было, и шутит про то, что это был 2014 год, так что ребенок «олимпийский».
На вопрос о том, как вообще живется с пятью детьми, родители только смеются, пожимают плечами и говорят, что привыкли. До недавнего времени у них была воскресная няня, которая оставалась со всеми детьми в выходной, и можно было, например, съездить с одним в магазин. Сейчас справляются сами. Бабушка, улыбается Алена, через пару часов устает, но никто не в обиде, с детьми быть не в тягость. А вдвоем можно побыть, когда все уснут.
— Так что вечером мы ничего не делаем. Просто садимся и отдыхаем в тишине, — говорит Алена. — Но мы всё-таки из разряда тех людей, которые «а поговорить?». И говорим: про работу и про всё, что было интересного за день.
Что еще почитать
- Любовь до гроба и после: истории звездных вдов — они отказались от новых отношений и хранят верность погибшим мужьям;
- гостевой брак или отсутствие детей: что на самом деле разрушило любовь тренера Ирины Винер и миллиардера Алишера Усманова;
- влюбились и забылись: дочки президентов, которые вышли замуж за простых парней (иногда наперекор своим влиятельным отцам).