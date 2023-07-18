Не королевских кровей? 9 популярных сегодня имен, которыми аристократы ни за что бы не назвали своих детей

Также аристократы неохотно давали своим потомкам имя Вадим. Особенность в том, что его обладатели любят жить в согласии с совестью. Но иногда они слишком легкомысленно относятся к жизни и к быту. Близких это попросту может бесить, возможно, нервировало и тогда.

Монголо-татарское нашествие оставило отпечаток на генофонде и на именах детей в том числе. Но князья и дворяне считали унизительным называть детей восточными именами, поэтому ни о каких Тимурах и Дамирах даже речи быть не могло.

В знатных семьях никогда не называли ребенка в честь живого члена семьи. Люди верили, что тогда у малыша и его ближайшего родственника будет общий ангел-хранитель, а значит, и похожая судьба. Дочерей и сыновей в знатных родах не называли в честь родственников, которые умерли тяжелой смертью — от страшных болезней или криминала. Считалось, что малыш может повторить их судьбу.

