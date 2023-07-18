Не королевских кровей? 9 популярных сегодня имен, которыми аристократы ни за что бы не назвали своих детей

Со времен Древней Руси и до ХХ века имена делились на категории: дворянские, мещанские и крестьянские. На это в большей степени влияли история и происходящие в ней судьбоносные для страны события (интересно, о нашем времени будут говорить так же?). Еще было важно, как общество их воспринимало и интерпретировало. Интересно, что среди нежелательных тогда имен было много тех, которые сейчас популярны у молодых родителей. Наши коллеги из MarieClaire посмотрели на любопытный список.
Не повезло, например, Игорям. Считали, что мальчикам с таким именем присущи трудолюбие, самостоятельность и целеустремленность. Но есть и минусы: отсутствие терпения, усидчивости и переменчивое настроение иногда приводило к тому, что Игори так ничего и не могли добиться в жизни.
Светлану часто называют «светом Земли». Общительность и умение налаживать контакт — ее сильные стороны. Но путь Светланы полон противоречий: с одной стороны, она добра, но знает больную точку каждого и может нанести удар, когда его никто не ожидает. Она резко меняет взгляды и траекторию жизни, наверное, поэтому высшее общество обходило это имя стороной.
Также аристократы неохотно давали своим потомкам имя Вадим. Особенность в том, что его обладатели любят жить в согласии с совестью. Но иногда они слишком легкомысленно относятся к жизни и к быту. Близких это попросту может бесить, возможно, нервировало и тогда.
Монголо-татарское нашествие оставило отпечаток на генофонде и на именах детей в том числе. Но князья и дворяне считали унизительным называть детей восточными именами, поэтому ни о каких Тимурах и Дамирах даже речи быть не могло.
В знатных семьях никогда не называли ребенка в честь живого члена семьи. Люди верили, что тогда у малыша и его ближайшего родственника будет общий ангел-хранитель, а значит, и похожая судьба. Дочерей и сыновей в знатных родах не называли в честь родственников, которые умерли тяжелой смертью — от страшных болезней или криминала. Считалось, что малыш может повторить их судьбу.
С приходом петровской эпохи русская аристократия вкусила западный мир. После этого имена поделились условно на элитные и простонародные. Тогда некоторые традиционно русские имена оказались в опале.
Например, Глеб: в летописях это имя звучало как «Улеб» и только позже преобразовалось на привычный нашему уху вариант.
Василисами знать тоже не спешила называть дочерей. Обладательницы этого имени отзывчивы, добры и мудры, но предательство Василисы не прощают и часто помнят всех, кто их обидел, и жестоко мстят.
Среди дворян невозможно было встретить Потапа, Антипа, Богдана, Никиту или Тимофея. Не менее сложно представить, что дворянку зовут Ефросинья, Фекла, Агафья, Евдокия, Матрена, Прасковья.
Также родители из высшего сословия избегали имен нехристиан и язычников. Святополки, Азаматы, Мурзы тоже не встречались среди дворянства.
Имена для знати
Аристократы отличались от простых людей практически всем: одеждой, манерами, социальными потребностями. Даже имена детям они давали иные, чем простые смертные. Интересно, что многие из них и сегодня популярны. Мы вспомнили, как любили называть детей дворяне.
Имена князей в те времена часто включали имена великих завоевателей, правителей, королей и принцев. Конечно, крестьяне не могли назвать ребенка именем, которое предназначалось для знатного рода.
Самыми популярными у дворян мужскими именами были Олег, Петр, Константин, Ярослав, Мстислав и Федор. Женщин в знатных семьях называли Аннами, Мариями, Екатеринами, Елизаветами, Александрами и Софиями.
Недавно редакция узнала, какие фамилии дворянские, а какие — крестьянские. В этом списке можно найти свою.
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