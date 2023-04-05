Благородно звучат! Как называли своих детей дворяне и аристократы — 12 красивых имен

Сын Олега Газманова Родион носит старинное имя, которое еще сто лет назад было почти так же популярно в России, как Иван. Помните, няню Пушкина звали Арина Родионовна?



Актриса Екатерина Климова вспомнила еще одно порядком подзабытое имя — Корней — и дала его своему сыну. Корнеем назвала сына и ее коллега Глафира Тарханова, в ее семье растут также носители других старинных русских имен — Ермолай, Гордей и Никифор. По признанию актрисы, они специально искали редкие имена для детей, чтобы обозначить их индивидуальность. Ведь кто угодно может быть Сашей или Петей, а вы попробуйте быть Никифором.

