Уже пора? Фото с детской цыганской свадьбы потрясли интернет — действительно ли мальчик и девочка поженились в 13 лет

Сейчас волна общественного возмущения, которая поднимается в интернете, может сносить с ног и правых, и виноватых, и даже совсем непричастных. Всё дело в том, что из-за отсутствия полной информации о ситуации каждый делает выводы в меру своего воспитания и мировоззрения (и то, и другое может знатно подхрамывать). Так и произошло с героями истории наших коллег из Woman.ru.
Женили насильно?
Всё началось с того, что в группе во «ВКонтакте» небольшого города Оби под Новосибирском появился пост — якобы русского мальчика против воли (или не против) женили на цыганской девочке. Вывод пользователи Сети сделали по личной странице одной из жительниц города Елены, на которой и был размещен спорный снимок. Смотрите сами.
— Он совсем еще ребенок, какая женитьба? Куда смотрит опека? — такими вопросами задавались посетители городского паблика. Напомним, что в России вступать в брак можно только с 18 лет.
Автор снимка и мать мальчика Елена объяснила — ни о какой женитьбе речи не идет: на фотографию попал цыганский обряд сватовства. К слову, он прошел еще три года назад, когда мальчику было 10 лет.
— Это значит, что девочке разрешено к нам приезжать, им с сыном можно общаться, узнавать друг друга. А сыну, соответственно, разрешено ездить в гости к ее семье. Говорить про свадьбу еще рано. Сыну всего 13 лет. Если в будущем сойдутся характерами, то будет и свадьба, — спокойно рассказывает КП-Новосибирск многодетная мама.
Впрочем, в Сети Елену не только ругают, но и защищают. Например, одна из соседок женщины признается, что Елена — прекрасный человек, и у нее очень воспитанные дети, поэтому вмешиваться в дела семьи всем городом нет никакой необходимости.
«Оканчивают 7 классов и выходят замуж»: рассказ барона, как и на что живут цыгане
Глава молдавских цыган в Тюмени — Гена Саулович Виноградов. Настоящий потомственный барон. Он руководит табором больше десяти лет. Говорит, что в наши дни цивилизация поглощает даже такой свободолюбивый народ, как цыгане, но они всё равно сохраняют свою идентичность.
Геннадий Виноградов женился в 13 лет. Его супруге Ларисе Борисовне тогда было 14 лет. В мае будет 44 года совместной жизни. За эти годы у них родилось трое детей и появилось 12 внуков и 14 правнуков.
— Я богатый человек, — с гордостью говорит барон.
Выходить рано замуж и жениться для молдавских цыган нормально. Но сейчас, объясняет Геннадий Виноградов, он добился того, чтобы девчонки становились женами не раньше 15–16 лет.
— Цивилизация берёт свое, наш народ становится более современным. Можно даже сказать, что права между мужчиной и женщиной устанавливаются 70 на 30, наверное, сейчас у нас такие пропорции. У цыганок стало больше обязанностей, больше прав. Но обычаи и порядки наших предков мы соблюдаем и по сей день. Девочки могут ходить в штанах и одеваться по-модному, как русские, только до замужества. Лет так до 15. А если цыганка вышла замуж, она уже не имеет права так одеваться. После бракосочетания она обязательно носит платок, длинную юбку и даже прическу, которая говорит, что она замужем. Замужняя в платке даже дома, снимать его можно только перед мужем, — рассказывают в доме барона.
Барон считает себя человеком современным.
— Конечно, с одной стороны, влияние цивилизации на цыганский народ — положительное явление. А с другой — женщина — хранительница очага, у нее много домашних забот. Скоро с таким развитием наши женщины и в бизнес подадутся, и в политику. И знаете, это интересно, я так думаю. Но, если честно, по нашим старым обычаям это не сильно приветствуется. Старые обычаи мы должны соблюдать и нести их из поколения в поколение, — говорит барон.
Большой репортаж о жизни тюменского барона подготовили авторы 72.RU Мария Токмакова и Ирина Шарова — посмотрите, как живет эта большая и необычная община.
«Я была украдена»
А недавно мы записали откровения современной цыганки — она рассказала, как, соблюдая вековые обычаи, смотреть в будущее и искать свое место в обществе XXI века. Екатерина Абальмаз не только гордится своим происхождением, но и мечтает поменять отношение людей ко всем рома́м.
— У цыган приветствуются ранние браки, когда как минимум просватать могут подростков. На мой взгляд, это зло, хотя сами таборные цыгане так не считают. Ну, конечно: кому нужна любовь? Как говорится, стерпится-слюбится. Их цель в том, что в 30 лет такие родители уже бабушки и дедушки, а в 45 они нянчат правнуков, — рассказывала нам тогда Екатерина.
Семья Абальмаз относится к кишиневским нетаборным цыганам. Екатерина говорит, что у них приняты более поздние браки: средний возраст — 20 лет.
— Тем не менее мой старший брат женился в 16. Он думал, что делает это по своей воле, но, конечно, ему это мнение навязали, несмотря на то, что к браку он был готов. В тот год к нам в Тулу приехали цыгане, среди которых была очень хорошая девочка, которую тут же начали сватать другие. Однако в моей семье решили, что такая девочка должна достаться нам. И тогда… брат просто ее украл. По обоюдному согласию, конечно, но против воли родителей. Она якобы пошла за хлебом, но уже не вернулась. Ох, какой был скандал. Кстати, семейная жизнь у брата в итоге удалась. Они с женой счастливы уже долгие годы, у них две дочери — 20 и 18 лет, — заключает Екатерина.
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