«Оканчивают 7 классов и выходят замуж»: рассказ барона, как и на что живут цыгане
Геннадий Виноградов пригласил нас в гости и познакомил со своей большой семьей
— В цыганской семье мужчина всегда главный, — говорит барон Геннадий Виноградов. — Семья и родственники, сплоченность — вот что действительно важно для цыганского народа.
Глава молдавских цыган в Тюмени — Гена Саулович Виноградов. Настоящий потомственный барон. Он руководит табором больше десяти лет. Говорит, что в наши дни цивилизация поглощает даже такой свободолюбивый народ, как цыгане, но они всё равно сохраняют свою идентичность. Какие традиции до сих пор живут в душе цыган, узнали Мария Токмакова и Ирина Шарова.
Почему младший сын всегда живет с родителями
— Кто такой барон? Это слуга народа. В переводе «барон» — это «большой человек». Как стать бароном? Быть честным, справедливым, если есть у тебя хлеб, обязательно им поделись. У нас народ выбирает барона. Признаться, это тяжелая работа. То есть ты для народа и мать, и отец, и уши, и глаза. И в праздники с народом, и во время происшествий, за людей всегда своих нужно просить и всё для них делать, — рассказывает Виноградов. Он замечает, что у других диаспор может и не быть барона. А у молдавских такая должность обязательна.
В Тюменской области цыгане живут с семидесятых годов. Одна часть приехала сюда из Молдавии, где в те времена был кризис, другая же — из ближайших регионов. Семья барона, например, — из Курганской области. Цыгане не кочуют, живут на одном месте большими семьями. Многоэтажки не признают, любят частные дома. Этому есть причина. Традиционно считается, что замужние цыганки не должны жить на верхних этажах. На второй этаж дома барона вход женщинам запрещен. Там могут находиться и жить только мужчины, дети и старики.
У самого барона трое детей — двое сыновей и дочь. У цыган в среднем по пять-шесть детей, но хорошо, когда десять и больше. Младшие дети должны помогать своим родителям во всём.
— По цыганским обычаям, младший сын должен оставаться с матерью и отцом до конца их дней. Жить с ними в одном доме. Помогать во всём и заботиться — его прямая обязанность, — говорит Виноградов.
Если вдруг кто-то из старших сыновей не захочет съезжать от родителей, а младший уйдет, то эта обязанность ляжет на плечи того, кто останется жить в доме. Но такое бывает крайне редко.
— В родительском доме остается один сын со своей семьей. И, как правило, это все-таки младший, — добавляет барон.
Свадьбы играют в 13 лет
Геннадий Виноградов женился в 13 лет. Его супруге — Ларисе Борисовне — тогда было 14 лет. В мае будет 44 года совместной жизни. За эти годы у них родилось трое детей и появилось 12 внуков и 14 правнуков.
— Я богатый человек, — с гордостью говорит барон.
Выходить рано замуж и жениться для молдавских цыган нормально. Но сейчас, объясняет Геннадий Виноградов, он добился того, чтобы девчонки становились женами не раньше 15–16 лет.
— Цивилизация берет свое, наш народ становится более современным. Можно даже сказать, что права между мужчиной и женщиной устанавливаются 70 на 30, наверное, сейчас у нас такие пропорции. У цыганок стало больше обязанностей, больше прав. Но обычаи и порядки наших предков мы соблюдаем и по сей день. Девочки могут ходить в штанах и одеваться по-модному, как русские, только до замужества. Лет так до 15. А если цыганка вышла замуж, она уже не имеет права так одеваться. После бракосочетания она обязательно носит платок, длинную юбку и даже прическу, которая говорит, что она замужем. Замужняя в платке даже дома, снимать его можно только перед мужем, — рассказывают в доме барона.
Барон считает себя человеком современным.
— Конечно, с одной стороны, влияние цивилизации на цыганский народ — положительное явление. А с другой — женщина — хранительница очага, у нее много домашних забот. Скоро с таким развитием наши женщины и в бизнес подадутся, и в политику. И знаете, это интересно, я так думаю. Но, если честно, по нашим старым обычаям это не сильно приветствуется. Старые обычаи мы должны соблюдать и нести их из поколения в поколение, — говорит барон.
Настоящая баронесса — Лариса Борисовна — женщина властная, но добродушная. На вопросы о себе отвечает очень емко.
— Я главная женщина в этом доме и в нашем таборе. Ко мне остальные женщины прислушиваются. Обращаются по разным проблемным вопросам и за советами, — говорит Лариса Борисовна.
На что живут и где работают
— Молдавские цыгане всегда работали. Даже во время застоев или кризисов мужики наши работали. Они у нас металлисты по жизни — кузнецы, жестянщики, сварщики. Сейчас, конечно, список работ и профессий среди цыган расширяется. У нас есть и коммерсанты, которые имеют свои фирмы. Многие уходят в торговлю. Но чаще всего бизнес молдавских цыган связан с металлом, — говорит Геннадий Саулович.
А вот женщины не работают в традиционных цыганских семьях. Во-первых, говорит барон, как они могут работать, если в 20 лет у них уже трое детей, а в 24 года, например, уже пятеро или шестеро.
— А во-вторых, работающая женщина в таборе не приветствуется. Даже если молдавская цыганка захочет на работу, ей может запретить работать муж, — сказал Виноградов.
Кстати, в списке зазорных профессий у цыган — уборщики и дворники. Они не станут заниматься такой работой.
— Я где-то читала, что цыгане презирают работу журналистов, якобы они такую профессию не выберут никогда.
— Я так не считаю. Юристы, журналисты — это ведь хорошие профессии, я их уважаю, — говорит Геннадий Виноградов.
— А как относитесь к цыганам в полиции, например?
— Я таких еще не встречал, — с улыбкой ответил барон.
«Цыганские дети во всей России 20 лет не учились»
Раньше цыгане были необразованным народом, вели преимущественно кочевой образ жизни. Сейчас ситуация изменилась.
— Мало у кого из молдавских цыган есть высшее образование. Цыганские дети всей России 20 лет вообще не учились. И представьте себе, что целое поколение выросло без учебы. В
В школах учится меньше девочек, чем мальчиков. Они оканчивают
В цыганских семьях родители подбирают пару для своих детей. Это давняя традиция. Как правило, уверяют цыгане, не бывает такого, чтобы молодые друг другу не понравились.
— Дети знают, что их родители желают им самого лучшего и выбирают для них лучших кандидатов. У родителей жизненный опыт, они понимают, в какую семью отдадут своего ребенка или примут нового, — объясняют цыгане.
Как это происходит? Родители мальчика, например, сватают его с девочкой из другой семьи.
— Мы можем прийти даже в другой город, в табор, и сосватать сына, — объясняет барон. — Ну вот мы узнали, услышали, что там девушка есть красивая, умная, добрая и она может подойти нашему сыну, мы можем поехать за ней. Вы же понимаете, что у нас почти нет разводов, живут большими семьями и всю жизнь вместе.
По данным барона, количество разводов у них минимальное — два случая на тысячу браков. Развестись цыгане могут, если жена оказалась гулящей и изменила мужу. Но у мужа есть право простить ее.
— Но если в семье какая-то ругань, непонимание, то мы старейшинами собираемся и разбираемся. Я всегда считаю, что надо стараться сохранить семью.
На свадьбе у цыган собирается очень много народу. Мы, объясняет барон, «приглашения никогда не пишем и не рассылаем». Все узнают по сарафанному радио о празднике.
— Собираемся мы человек по 500–700, весь табор. Очень весело гуляем, но мирно и без конфликтов. К нам и русские ребята приходят на праздники. Мы обязательно ставим людей на гуляниях, которые смотрят за порядком. Из обычаев на свадьбу у нас есть выкуп невесты. Символичные суммы, деньги, можно, например, 20 граммов золота, кольца. Это просто так положено, всё потом достается молодым, — рассказывает барон. — Еще в кружку собираем денежный подарок невестке — кто сколько может и кладет туда. Кто-то 1000 рублей, кто-то — три, а кто-то — десять. Всё в силу возможностей.
Обязательно, когда девушка выходит замуж, мать дарит ей приданое. Это может быть 30 и больше нарядов — платья, юбки. А еще молодая жена получает от матери десятки платков. Одежду чаще всего женщины шьют сами.
Первые пару-тройку лет молодые живут вместе с родителями. В возрасте 18–20 лет отделяются и начинают жить самостоятельно в своем построенном доме. Родственники обязательно помогают им и финансово, и морально.
Цыгане любят пироги и едят фрукты, вспоминая усопших
Цыгане любят отмечать праздники — Рождество, Пасха и День святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля.
— В этот день мы все собираемся и ставим на стол разные фрукты, которые не ели год. Таким образом в этот праздник мы вспоминаем умерших, — рассказывают цыгане.
Что касается рациона, молдавские цыгане обожают блюда из свинины, разные пироги.
— У нас очень любят пироги. Например, сывьяко — это сладкий цыганский пирог, его часто делают с орехами, — рассказывают цыганки.
Когда умирает человек, на улице разводят огонь
Провожают в последний путь покойника у цыган три дня. В течение этих дней люди могут подойти в дом, где лежит умерший человек, и проститься с ним. На улице рядом с домом, где не стало человека, всегда много людей. Так цыгане поддерживают друг друга и скорбят об ушедшем.
По словам барона, рядом с домом умершего разводят огонь, небольшой костер.
— Огонь дает дорогу покойнику, — объясняет глава цыган.
Хоронят цыган по православным традициям — на кладбище.