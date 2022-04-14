«Оканчивают 7 классов и выходят замуж»: рассказ барона, как и на что живут цыгане

У самого барона трое детей — двое сыновей и дочь. У цыган в среднем по пять-шесть детей, но хорошо, когда десять и больше. Младшие дети должны помогать своим родителям во всём.



— По цыганским обычаям, младший сын должен оставаться с матерью и отцом до конца их дней. Жить с ними в одном доме. Помогать во всём и заботиться — его прямая обязанность, — говорит Виноградов.

Если вдруг кто-то из старших сыновей не захочет съезжать от родителей, а младший уйдет, то эта обязанность ляжет на плечи того, кто останется жить в доме. Но такое бывает крайне редко.

— В родительском доме остается один сын со своей семьей. И, как правило, это все-таки младший, — добавляет барон.

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