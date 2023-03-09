Роди и отдай: в России придумали усыновлять детей в утробе матери, чтобы сократить число абортов

Что за закон?

Об идее пренатального усыновления Городским порталам рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Готовой законодательной инициативы пока нет, эта тема находится на этапе обсуждения. Буцкая признает, что тема для законодателей тяжелая с точки зрения проработки, но считает идею реализуемой.



— Я считаю, что это благодаря тому, что в этом созыве Госдумы у нас много депутатов с медицинским образованием, в том числе близких к педиатрии, неонтологии, акушерству, гинекологии, практикующих врачей, главных врачей, бывший министр здравоохранения, — говорит Буцкая.