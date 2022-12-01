«Нас начали прессовать»: таксиста ограбили и увезли в багажнике, а после череды неудач чуть не забрали пятерых детей

— Мы нормальные, вы поймите, правда. Мы не из тех, кто не занимается [с детьми]. Мы с января хотим детей определить в бассейн. Бассейн — это моя мечта. Сейчас будем искать, какой поближе, нам тренер нужен, потому что плавать не очень умеют, — спутанно рассказывает она.



И продолжает: забрала детей из школы на два года, потому что там их дискриминировали: например, дети сдали деньги на фотографии, а потом фотографии якобы потеряли в школе, и нашлись они только через несколько месяцев. Или дети ели в столовой, а над ними стояли и смотрели так, что дети давились. По словам семьи, потом к ним предъявляли претензии, что они никуда не прикрепились на самообучении. Ирина утверждает, что сама занималась с детьми по всем предметам — и задачи решали, и уравнения, и всё было хорошо по русскому.



К семье начали приходить с проверками. По словам Ирины, ей проверяющие говорили, что всё хорошо по сравнению с другими семьями. Но что-то все-таки не понравилось.