«Тому, кто сделал заказ, навсегда закрыт доступ к сервису»: подробности нападения на таксиста в Новосибирске

Стали известны подробности нападения на водителя «Яндекс.Такси» в Новосибирске: мужчину запихали в багажник, а его машину попытались угнать. Как НГС писал ранее, подозреваемый с сообщником вызвали такси к дому на улице Бурденко в Кировском районе. После этого они применили насилие к водителю и угрожали ему предметом, похожим на нож.



— Мы на связи с водителем. По его словам, он не пострадал. В случае запросов правоохранительных органов мы предоставим им необходимую информацию по официальному письменному запросу. Пользователю, который сделал этот заказ, навсегда закрыт доступ к нашему сервису, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Яндекс.Go».

