«Тому, кто сделал заказ, навсегда закрыт доступ к сервису»: подробности нападения на таксиста в Новосибирске

Стали известны подробности нападения на водителя «Яндекс.Такси» в Новосибирске: мужчину запихали в багажник, а его машину попытались угнать. Как НГС писал ранее, подозреваемый с сообщником вызвали такси к дому на улице Бурденко в Кировском районе. После этого они применили насилие к водителю и угрожали ему предметом, похожим на нож.
— Мы на связи с водителем. По его словам, он не пострадал. В случае запросов правоохранительных органов мы предоставим им необходимую информацию по официальному письменному запросу. Пользователю, который сделал этот заказ, навсегда закрыт доступ к нашему сервису, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Яндекс.Go».
Инцидент произошел вечером 24 февраля.
— По версии следствия, гражданин М. неправомерно завладел автомобилем такси марки «Хёндэ-Соната», чтобы в дальнейшем использовать его для получения заработка. Он связал руки водителя заранее приготовленным скотчем и пересадил водителя такси на заднее пассажирское сиденье, после чего заклеил скотчем ему рот и глаза и переместил его в багажник другой машины, — сообщили в прокуратуре Кировского района.
Связанный водитель такси сумел освободить руки из-под скотча, затем снял скотч с лица и высвободился из багажника.
— Он выпрыгнул на дорогу, встал и побежал во двор, где забежал в первый попавшийся без домофона дом и обратился к жильцу дома, который впоследствии довез его на своем автомобиле до отдела полиции, — добавили в прокуратуре.
Дело в отношении нападавшего сейчас находится на стадии предварительного расследования, его взяли под стражу. В прокуратуре также отметили, что у него не было регистрации на территории РФ и он нигде не был официально трудоустроен. Его обвиняют в совершении преступления по
В прошлом году пассажиры зверски избили и ограбили таксиста в Новосибирске. Мужчина получил контузию, переломы костей лица, в голову пришлось вставлять пластины. При этом полиция отказалась возбуждать дело о побоях.