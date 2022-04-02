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«Тому, кто сделал заказ, навсегда закрыт доступ к сервису»: подробности нападения на таксиста в Новосибирске

Подельники вызвали такси, а затем один из них напал на водителя

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Нападавший сейчас находится под стражей

Нападавший сейчас находится под стражей

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Стали известны подробности нападения на водителя «Яндекс.Такси» в Новосибирске: мужчину запихали в багажник, а его машину попытались угнать. Как НГС писал ранее, подозреваемый с сообщником вызвали такси к дому на улице Бурденко в Кировском районе. После этого они применили насилие к водителю и угрожали ему предметом, похожим на нож.

— Мы на связи с водителем. По его словам, он не пострадал. В случае запросов правоохранительных органов мы предоставим им необходимую информацию по официальному письменному запросу. Пользователю, который сделал этот заказ, навсегда закрыт доступ к нашему сервису, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Яндекс.Go».

Инцидент произошел вечером 24 февраля.

— По версии следствия, гражданин М. неправомерно завладел автомобилем такси марки «Хёндэ-Соната», чтобы в дальнейшем использовать его для получения заработка. Он связал руки водителя заранее приготовленным скотчем и пересадил водителя такси на заднее пассажирское сиденье, после чего заклеил скотчем ему рот и глаза и переместил его в багажник другой машины, — сообщили в прокуратуре Кировского района.

Связанный водитель такси сумел освободить руки из-под скотча, затем снял скотч с лица и высвободился из багажника.

— Он выпрыгнул на дорогу, встал и побежал во двор, где забежал в первый попавшийся без домофона дом и обратился к жильцу дома, который впоследствии довез его на своем автомобиле до отдела полиции, — добавили в прокуратуре.

Дело в отношении нападавшего сейчас находится на стадии предварительного расследования, его взяли под стражу. В прокуратуре также отметили, что у него не было регистрации на территории РФ и он нигде не был официально трудоустроен. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья».

В прошлом году пассажиры зверски избили и ограбили таксиста в Новосибирске. Мужчина получил контузию, переломы костей лица, в голову пришлось вставлять пластины. При этом полиция отказалась возбуждать дело о побоях.

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