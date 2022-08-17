Никогда не болел и не чистил зубы: как сложилась судьба алтайского Маугли, который родился и прожил в лесу 20 лет

Еще тогда, в 2013 году, Оджан смущенно говорил, что хотел бы перебраться к людям. В этом и состоял его конфликт с родителями.

— Мы не сможем привыкнуть к запахам бензина, шуму, — возражали Александр и Елена Наумкины.

Переезд и любовь

В 2015 году Оджан Наумкин окончательно уехал из тайги в город — сначала он перебрался в Новосибирск, а затем и вовсе решился покорять Москву.

— Я уже был в Новосибирске как минимум трижды — с родителями приезжал, когда был совсем маленький, потом еще в 2013-м и 2014 году. Еще я в Москве был, поэтому знал, что такое большой город, — рассказывал тогда «алтайский Маугли» в интервью корреспонденту NGS.RU.

Кстати, Оджан довольно образованный молодой человек. Писать прописи он научился в 7 лет, но при этом не знал ни одного правила русского языка. Он говорит, что, когда понимаешь сам дух русского языка, правила не нужны. Они только мешают. Когда парень рос, большую часть дня он был предоставлен сам себе: вырезал поделки из дерева и картона, рисовал, писал рассказы.