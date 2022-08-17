Никогда не болел и не чистил зубы: как сложилась судьба алтайского Маугли, который родился и прожил в лесу 20 лет

Тогда, в 2013 году, эта история прогремела на всю страну. В алтайской глубинке нашли настоящего Маугли. Парень родился в лесу и жил в землянке без паспорта, электричества, душа и туалета. Даже зубной щетки, по сообщениям журналистов, у отшельника не было. Неизвестно, как бы сложилась его судьба, если бы не ссора с родителями, после которой Оджан остался в землянке один, об этом узнала знакомая семьи и отправила парня писать заявление в местную прокуратуру. Редакция NGS.RU следила за этой историей, наши журналисты тогда одними из первых поговорили с отшельниками, а в 2015 году пригласили «алтайского Маугли» на большое интервью. А недавно наши коллеги из Wday.ru вспомнили историю Оджана Наумкина и узнали, как он живет сейчас.
Родился в горах
Впервые общественный интерес эта история привлекла 10 сентября 2013 года, именно тогда прокуратура Алтайского края сообщила на своем официальном сайте о 20-летнем парне, который с рождения не имеет никаких документов, так как родился и вырос в диком лесу. Местные и федеральные СМИ превратили эту сухую новость в сенсацию — всего в 3 км от Белокурихи найден настоящий Маугли. Но история немного потеряла шарм, когда выяснилось: 20-летний Оджан действительно жил с родителями-отшельниками в землянке в окрестностях поселка Ульяновка возле Белокурихи, однако часто ходил в город продавать собранные грибы и ягоды и вполне сносно владел и мобильным телефоном, и интернетом.
Больше 35 лет назад его родители, Елена и Александр, ушли из алтайского села в лес, вырыв землянку в районе села Кайтанак Усть-Коксинского района Республики Алтай.
— Мой отец родился в Приморье и очень часто ходил в тайгу. В возрасте 16 лет он решил, что когда-нибудь будет там жить, — вспоминает Оджан в YouTube-программе Елены Погребижской. — В 1985 году он осуществил свою мечту. Ушел в лес, написал там две книги, большую часть которых сжег. Родители не против цивилизации и всех тех благ, которые она дает. Они просто хотят поменьше общаться с людьми.
Тогда журналисты писали, что зубы в семье не чистили и не пользовались аптечкой. В последней просто не было необходимости — зимой в горах болели максимум раз в пару лет.
В прокуратуре Белокурихи для NGS.RU тогда пояснили, что в конце мая 2013 года женщина, знакомая семьи, наведалась в землянку к отшельникам и обнаружила, что Оджан уже 2 недели живет один: его родители, оставив сыну записку, ушли пешком в Находку. Тогда парня заставили написать заявление о розыске родителей — в этот момент выяснилось, что у него вообще нет документов.
— Позже «алтайский Маугли», как его окрестила пресса, всё же смог получить паспорт, номер соцстрахования и другие необходимые ему документы, — добавили тогда в ведомстве.
Пока в прокуратуре занимались оформлением документов для мальчика, вернулись его родители — за 2 месяца они добрались от Белокурихи до Находки и обратно автостопом.
Еще тогда, в 2013 году, Оджан смущенно говорил, что хотел бы перебраться к людям. В этом и состоял его конфликт с родителями.
— Мы не сможем привыкнуть к запахам бензина, шуму, — возражали Александр и Елена Наумкины.
Переезд и любовь
В 2015 году Оджан Наумкин окончательно уехал из тайги в город — сначала он перебрался в Новосибирск, а затем и вовсе решился покорять Москву.
— Я уже был в Новосибирске как минимум трижды — с родителями приезжал, когда был совсем маленький, потом еще в 2013-м и 2014 году. Еще я в Москве был, поэтому знал, что такое большой город, — рассказывал тогда «алтайский Маугли» в интервью корреспонденту NGS.RU.
Кстати, Оджан довольно образованный молодой человек. Писать прописи он научился в 7 лет, но при этом не знал ни одного правила русского языка. Он говорит, что, когда понимаешь сам дух русского языка, правила не нужны. Они только мешают. Когда парень рос, большую часть дня он был предоставлен сам себе: вырезал поделки из дерева и картона, рисовал, писал рассказы.
После переезда из леса Оджан даже пробовал себя в качестве предпринимателя — пытался открывать свою точку по продаже кофе, но быстро закрыл бизнес.
— Кредитная история у меня началась с того момента, как открылся первый бизнес. Я открывал маленькое кафе — кофе и молочные коктейли навынос, с собой. Оно закрылось, так как у меня было не так много опыта, — вспоминает Наумкин.
В итоге прогоревший бизнес обернулся кредитом почти в полмиллиона рублей. Но Оджан не сдавался и в сентябре 2015 года уехал в поисках лучшей жизни в Москву.
За 7 лет в столице молодой человек успел сменить около 15 ресторанов — говорит, что всё из-за его свободолюбивого характера. На одном из мест работы он познакомился со своей будущей девушкой Валерией.
Сейчас Оджан работает бариста в Москве, его заработок составляет 60–70 тысяч рублей в месяц. Парень считает себя настоящим жителем столицы. В последних интервью он рассказывал, что в скором времени планирует создать семью с Валерией. Сейчас информации о его семейном положении на страницах в социальных сетях нет. Зато через свои социальные сети Оджан пытается продавать продукты собственного производства, например мед с орешками и варенье из дикой земляники.
Елена и Александр Наумкины по-прежнему живут в лесу. Правда, условия отшельников заметно улучшились. Теперь в их бревенчатом домике есть генератор на солнечных батареях, с помощью которого они заряжают свои телефоны, чтобы хотя бы по видеосвязи чаще видеть сына.
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