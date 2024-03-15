Гадания на Масленицу: 4 надежных способа узнать будущее и удачно выйти замуж

Кроме того, по краям блина можно определить, какой будет семейная жизнь. Если они удались ровными, то и замужество будет таким же ровным и удачным.



То, как первый блин подрумянивается, тоже имеет значение. Если этот процесс начинается с краев, то будущий муж девушки, вероятнее всего, будет поглядывать на сторону. Так что тем, кто хочет получить верного супруга, лучше, чтобы блин подрумянивался с середины. А вообще румяный блин сулит хорошее здоровье. В отличие от бледного, который только о болезнях и говорит.

