Гадания на Масленицу: 4 надежных способа узнать будущее и удачно выйти замуж

У Масленицы вообще множество традиций и примет. В основном они достались нам «по наследству» и мы не особенно задумываемся, зачем совершаем то или иное действие. То ли дело масленичные гадания — у каждого есть конкретная цель и средства, которыми эти цели достигаются. А еще это отличный способ повеселиться. Рассказываем о самых популярных и проверенных способах гаданий на Масленицу.
Гадания элементарные — по первому блину
Блины на Масленицу — это не просто традиция и еда, а полноценный ритуальный объект, который способен много рассказать тому, кто его печет. Особенно если этот человек разбирается в тайных блинных посланиях. А если вы о них не знаете, то прямо сейчас и расскажем, что предсказывает самый первый блин.
Если первый блин печет молодая девушка, и он у нее не прилип к сковороде, скорее всего, до конца года она выйдет замуж. Ну а если просто так он не переворачивается, то свадьбы ждать придется еще три года.
Кроме того, по краям блина можно определить, какой будет семейная жизнь. Если они удались ровными, то и замужество будет таким же ровным и удачным.
То, как первый блин подрумянивается, тоже имеет значение. Если этот процесс начинается с краев, то будущий муж девушки, вероятнее всего, будет поглядывать на сторону. Так что тем, кто хочет получить верного супруга, лучше, чтобы блин подрумянивался с середины. А вообще румяный блин сулит хорошее здоровье. В отличие от бледного, который только о болезнях и говорит.
Еще одно поверье говорит, что по количеству крупных дырочек на блине можно подсчитать, сколько в семье будет детей. У нас, кстати, есть инструкция о том, как испечь блины с дырочками разных калибров.
Наконец, стоит обратить внимание и на толщину блина. Если он выйдет слишком толстым, будьте готовы тяжело трудиться весь год. Так что лучше постараться испечь тонкий блин. Это и приятнее, и жизнь обещает радостную да безоблачную.
Гадание на характер суженого
Такой способ подойдет тем, у кого на примете уже есть тот самый суженый. Но если вам до сих пор не удалось познакомиться поближе, то придерживайтесь такой масленичной стратегии. Первым делом вам, как достопочтенной хозяйке, придется расстараться на кухне и напечь как можно больше блинов с разными начинками — рыбой, мясом, яблоком, рублеными яйцами, творогом, а также блины классические без всего, но не забудьте расставить перед ними разные соусы — сметану, мед, варенье, топленое сливочное масло.
Как только всё будет готово, приглашайте на дегустацию главного едока и смотрите, на какие блины он станет налегать больше всего, и сверяйтесь с такой расшифровкой:
- парень первым делом подъел блины с мясом — значит, работящий, умный, будет создавать домашний уют, оберегать жену и детей, приносить деньги в дом (а уносить не будет), правда, большой романтики от такого ухажера ждать не стоит;
- суженый, который накинулся на блины с рыбой, очень энергичный, усидеть на месте ему слишком сложно, он постоянно в движении, любит рисковать, да так, что зацепит еще и его близких, но, по крайней мере, с таким точно не заскучаешь;
- предпочитающий блины с яблоками мужчина практичный, прагматичный, надежный, и жизнь с таким обещает быть стабильной;
- выбравший блины с рублеными яйцами — человек практичный и домовитый, но занудный (что не удивительно — рядом ведь есть блины с мясом и рыбой!);
- а вот к любителю блинов с творогом стоит отнестись настороженно — скорее всего, вам попался маменькин сынок, у которого нет собственного мнения, он зависим от других людей (особенно от родителей) и при первой возможности спрячется за широкую мамину юбку;
- если мужчина прекрасный и порядочный семьянин, да к тому же ценящий детей, то он, скорее всего, выберет блины со сливочным маслом;
- женишок, предпочитающий блины со сметаной, будет изнеженным и обидчивым, шутить с таким лучше не стоит, потому что он просто не понимает шуток, так что если не хотите лишних конфликтов, с таким придется чаще молчать;
- парни, которые выбирают блины с медом, никогда не будут изменять, потому что по природе своей однолюбы, они романтично настроены, правда, порой слишком истеричны;
- а вот от тех, кто предпочитает блины с вареньем, похоже, надо бежать как от огня — такие суженые просто не готовы к отношениям, им бы первым делом со своей жизнью определиться, а потом уже о семье думать.
Гадание на будущее
Впрочем, если у вас нет суженого, блины с разномастными начинками вам всё равно пригодятся. Чтобы узнать, что вас ждет в будущем. Для этого гадания соберите компанию (можно и в одиночестве, но вместе как-то веселее), возьмите большое блюдо и в случайном порядке разложите на нем блины с различными начинками. Какой вытянете первым, того и стоит ждать в ближайшее время:
- мясо сулит улучшение материального положения;
- творог — неожиданное богатство;
- клубника — любовь;
- яйца — проблемы в семье;
- орехи или мед — большую удачу;
- яблоки — путешествия;
- капуста — много радостей и веселья;
- перец — неприятности;
- соль — болезнь;
- пустые — неудачи;
- ваниль — как минимум в ближайший год неприятности будут обходить вас стороной.
Гадание во сне
Если обычно вещие сны снятся с четверга на пятницу, то на протяжении всей Масленой недели они в любом случае будут вещими. Так что перед сном не забудьте положить рядом с кроватью блокнот и ручку, чтобы успеть записать увиденное, когда проснетесь (сны имеют обыкновение быстро забываться).
Другое масленичное гадание советует девушкам положить маме под кровать блинную сковородку, а наутро спросить, кого она (мама, а не сковорода) видела во сне. Считается, что ей должен присниться будущий зять.
Еще одно гадание на суженого рекомендуется провести в ночь на Прощеное воскресенье. Съешьте перед сном подсоленный блин и, закрывая глаза, произнесите трижды «Суженый-ряженый, принеси мне напиться». Считается, что мужчина, который явится к вам во сне с водой, и будет вашим женихом.
Кстати, если вы еще не разобрались в правилах и традициях Прощеного воскресенья, то недавно мы специально для этого поговорили со священником и спросили у него, зачем вообще в этот день просить прощения, как это правильно сделать и как быть, если не собираешься никого прощать.