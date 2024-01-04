Одни выбрались на море, другие — получили здоровую улыбку: что хорошего произошло у читателей НГС в 2023 году

— Родила самого важного мужчину в своей жизни, — делится Светлана.



— Построил бытовку на даче, — говорит Андрей.



— Родила дочь, третий ребёнок, — поделилась Виктория.



— Купила участок, построила дом. Это из большого. Главное, что мама, свекровь и сыновья с семьями рядом. Счастье в мелочах, а их много, — рассказала Ирина.



— Наконец-то решилась на развод с мужем-тираном, после двух лет терапии с психологом смогла уйти от него. Забрала двоих сыновей, жить стало проще, но пока не готова позволить себе ходить на свидания. Надеюсь, следующий год будет еще лучше, — написала Марина (редакция НГС тоже надеется).