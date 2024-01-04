Одни выбрались на море, другие — получили здоровую улыбку: что хорошего произошло у читателей НГС в 2023 году

Читатели НГС поделились хорошими новостями, которые произошли у них в этом году. Новосибирцы отдыхали, увольнялись, находили новую работу, следили за здоровьем, заводили питомцев, совершали долгожданные покупки и помогали другим. Редакция НГС вместе с вами порадовалась прекрасным новостям, которые произошли в этом нелегком году, поздравляем вас с наступающим Новым годом, надеемся, что он принесет еще больше новых свершений. Читайте в материале 25 отличных новостей жителей города, которые поднимают настроение.
Дела семейные
— Родила третьего ребёнка — сына. Ребенка выпустили успешно из 9 класса в школе, построили парник, завели вторую собаку хаски! — говорит Анастасия.
— Получила предложение, от которого невозможно отказаться, — поделилась Лариса.
— Родила самого важного мужчину в своей жизни, — делится Светлана.
— Построил бытовку на даче, — говорит Андрей.
— Родила дочь, третий ребёнок, — поделилась Виктория.
— Купила участок, построила дом. Это из большого. Главное, что мама, свекровь и сыновья с семьями рядом. Счастье в мелочах, а их много, — рассказала Ирина.
— Наконец-то решилась на развод с мужем-тираном, после двух лет терапии с психологом смогла уйти от него. Забрала двоих сыновей, жить стало проще, но пока не готова позволить себе ходить на свидания. Надеюсь, следующий год будет еще лучше, — написала Марина (редакция НГС тоже надеется).
— Отдыхали с парнем на Бали, сделал мне там предложение, под пальмой, — делится Анастасия.
Дорогие покупки
— Продала старую квартиру, а новую купила в ипотеку, сейчас строится, очень рада. Давно собиралась, да всё не складывалось, а тут сложилось. А ещё, кажется, нашла и вылечила то, из-за чего мне всё время сил не хватало. Несколько лет ёлку не ставила, боялась утомительной возни. В этом году поставила, радуюсь, — рассказала Елена.
— Заработала на машину и купила ее за свои деньги, — делится Ирина.
— Купил квартиру своей маме и перевез ее из деревни, где она жила без туалета в доме, в личную большую квартиру в центре города. Жене подарил мейн-куна, она о нем давно мечтала, — говорит Иван.
Добрые дела
— В этом году пристроила несколько бездомных котиков в новые семьи, — поделилась Оксана.
— Этот год был самым сумасшедшим: поступила в магистратуру, покупка квартиры для бабушки и ремонт своими руками. Осталось последнее и самое важное — это Новый год для детей с ограниченными возможностями, — рассказала Дарья.
Экзамены, увольнения и новая работа
— Сдал экзамены и поступил, — рассказал Станислав.
— Я нашла работу, — говорит Юлия.
— Уволилась с работы! — радуется Мария.
— Уволилась, пошла на йогу, учусь на другую профессию, переехали в новую квартиру, кайф, — делится Мария.
Следили за здоровьем
— Из хорошего в этом году — сделала две операции. Результат радует. Здоровье — самое главное! Работу мечты, к сожалению, в этом году так и не нашла, — рассказала Виолетта.
— Потратил 200 тысяч рублей на зубы, теперь улыбаюсь всегда, — смеется Игорь.
— Сделала коррекцию зрения, очень непривычно вставать утром и сразу все видеть, — радуется Юлия.
— За этот год отказалась от сладкого, соленого, мучного, жирного, колбасного, копченого, острого — снизился вес, улучшилось настроение, сэкономила много денег. Я счастлива! — говорит Эльза.
Отдыхали в путешествиях
— Впервые побывала за границей, этот Новый год встречала в Турции, — поделилась Анна.
— Наконец-то выбрались на морюшко, отдохнули, класс! — сообщила Наталья.
— Переехала из Норильска в Новосибирск, — говорит Людмила (редакция поздравляет с переездом! Надеемся, Новосибирск вас не разочаровал).
— Отметила свой юбилей в Питере, очень мечтала. работу я нашла еще в прошлом году, а еще на Новый год встречаемся с подругой в Красноярске. Удачно сделала серьезную операцию. Сестра продала дом и купила квартиру рядом с мамочкой, а еще в этом году родился еще один внучатый племянник. Главное — все живы. Желаю всем здоровья! — написала Наталья.
Недавно читатели НГС поделились волшебными историями, которые произошли с ними под Новый год.