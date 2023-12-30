«Время перемен и прорыва»: астролог рассказала, каким будет 2024 год

— Это самая серьезная планета — повелитель кармы, любящий дисциплину, порядок, конкретику, отсутствие спешки и суеты. Важно следовать законам и правилам, соблюдать договоренности, держать свое слово! И ни в коем случае ничего не нарушать, — уточнила Мария Орлова.



По мнению Марии, 2024 год даст возможность изменить свою карму — в худшую или лучшую сторону. Это будет зависеть от каждого.



— Если вы Козерог и Водолей, Сатурн будет помогать и поддерживать вас в новом году! Также 2024-й будет очень важным и значимым для людей, рожденных в 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015 годах, — считает Мария.



Покровитель следующего года — зеленый деревянный дракон. По словам ярославского астролога, это самое могущественное животное восточного календаря — мудрое и авторитетное.

