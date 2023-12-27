Не дайте негативу взять верх: новосибирский астролог дала советы на день последнего полнолуния года

Полнолуние состоялось в 07:32 по местному времени.

— С одной стороны — это благоприятный период, а с другой — опасный. Сегодня наиболее сильно Луна влияет на всех. Все ваши положительные и отрицательные стороны увеличиваются в несколько раз. Самым эффективным будет сегодня проявлять свои положительные качества и следить, чтобы негативные стороны вашей личности не взяли над вами верх, — пишет специалист в телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».