Не дайте негативу взять верх: новосибирский астролог дала советы на день последнего полнолуния года

27 декабря наступило последнее полнолуние в 2023 году, которое также называют «холодной Луной». Новосибирский астролог Анастасия Першина дала советы на этот день.
Полнолуние состоялось в 07:32 по местному времени.
— С одной стороны — это благоприятный период, а с другой — опасный. Сегодня наиболее сильно Луна влияет на всех. Все ваши положительные и отрицательные стороны увеличиваются в несколько раз. Самым эффективным будет сегодня проявлять свои положительные качества и следить, чтобы негативные стороны вашей личности не взяли над вами верх, — пишет специалист в телеграм-канале «Астропсихолог Анастасия».
Анастасия Першина отметила, что сегодня у людей достаточно сил, чтобы менять свою жизнь, добиваться и целей. Но все эти цели должны быть деланными.
Луна сегодня находится в созвездии Рака. С точки зрения астрологии это время подходит для того, чтобы найти баланс между домом и карьерой. Многие люди сегодня могут быть сосредоточены на заботе о себе и окружающих. День подходит для медитации, танцев и самоанализа. Эмоции при этом могут быть нестабильны.
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