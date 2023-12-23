«Холодная Луна» взойдет над Новосибирском — спутник Земли поднимется максимально высоко

— В старину последнее полнолуние уходящего года называли «Холодной Луной». Вероятно, это связано с сезонными изменениями климата, которые, возможно, и приписывали Луне. Так удивительно совпало, что во время декабрьского полнолуния Луна поднимется в небо на максимально возможную высоту в месяце. Это значит, что время, которое Луна проведет в небе в течение 27 декабря, увеличится и составит почти 18,5 часов.