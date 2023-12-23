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«Холодная Луна» взойдет над Новосибирском — спутник Земли поднимется максимально высоко

В конце декабря Луна проведет в небе 18,5 часов

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«Холодная Луна» взойдет ранним утром

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Над Новосибирском 27 декабря взойдет «Холодная Луна». Так называют последнее полнолуние года.

Подробнее о явлении НГС рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин:

— В старину последнее полнолуние уходящего года называли «Холодной Луной». Вероятно, это связано с сезонными изменениями климата, которые, возможно, и приписывали Луне. Так удивительно совпало, что во время декабрьского полнолуния Луна поднимется в небо на максимально возможную высоту в месяце. Это значит, что время, которое Луна проведет в небе в течение 27 декабря, увеличится и составит почти 18,5 часов.

Астрономически полнолуние состоится в 07:32 по новосибирскому времени. По словам Олега Кашина, световой день продлится 7 часов 10 минут, поэтому условия для наблюдения за Луной будут благоприятными.

22 декабря прошло зимнее солнцестояние. После этого дни будут постепенно становиться длиннее.

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