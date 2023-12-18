К Новосибирску приближается астрономическая зима — дни будут становиться длиннее

К Новосибирску приближается начало астрономической зимы — зимнее солнцестояние. Оно состоится 22 декабря в 10:00 по местному времени.
Об этом НГС рассказал Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария. Начало астрономической зимы связано с движением Солнца по небесной сфере через точку солнцестояния, максимально удаленную от небесного экватора, в Южное полушарие. В 13:27 по местному времени высота Солнца над горизонтом будет минимальной в году.
— Наше светило «сможет» подняться лишь до 11 градусов над горизонтом к полудню. При этом тень человека вытянется почти до 9 метров. Световой день окажется самым коротким за весь год и составит 7 часов 9 минут и 7 секунд. Есть еще одно любопытное обстоятельство. В течении нескольких дней до и после зимнего солнцестояния наше светило, находясь в созвездии Стрельца, обозначит собой направление на самые центральные области нашей Галактики, — объяснил Олег Кашин.
В культурах многих народов в зимнее солнцестояние проводили праздник в честь того, что световой день начнет увеличиваться.
17 декабря начался звездопад Урсиды. Его пик можно будет наблюдать в Новосибирске 23 декабря.