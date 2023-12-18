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К Новосибирску приближается астрономическая зима — дни будут становиться длиннее

Солнцестояние пройдет 22 декабря

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Световой день 22 декабря продлится 7 часов 9 минут и 7 секунд

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К Новосибирску приближается начало астрономической зимы — зимнее солнцестояние. Оно состоится 22 декабря в 10:00 по местному времени.

Об этом НГС рассказал Олег Кашин, специалист Большого Новосибирского планетария. Начало астрономической зимы связано с движением Солнца по небесной сфере через точку солнцестояния, максимально удаленную от небесного экватора, в Южное полушарие. В 13:27 по местному времени высота Солнца над горизонтом будет минимальной в году.

— Наше светило «сможет» подняться лишь до 11 градусов над горизонтом к полудню. При этом тень человека вытянется почти до 9 метров. Световой день окажется самым коротким за весь год и составит 7 часов 9 минут и 7 секунд. Есть еще одно любопытное обстоятельство. В течении нескольких дней до и после зимнего солнцестояния наше светило, находясь в созвездии Стрельца, обозначит собой направление на самые центральные области нашей Галактики, — объяснил Олег Кашин.

В культурах многих народов в зимнее солнцестояние проводили праздник в честь того, что световой день начнет увеличиваться.

17 декабря начался звездопад Урсиды. Его пик можно будет наблюдать в Новосибирске 23 декабря.

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Зимнее солнцестояниеАстрономияСветовой деньБольшой новосибирский планетарий
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