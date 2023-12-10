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Над Новосибирском ожидается пик метеорного потока Урсиды — когда и где будет видно падающие звезды

Метеоры пронесутся со скоростью 33 километра в секунду

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В этом году ожидается 10 метеоров час

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Жители Новосибирска смогут наблюдать метеорный поток Урсиды, который начнется с 17 декабря. Он находится в созвездии Малой медведицы.

— Метеорный поток Урсиды можно наблюдать в Северном полушарии, главный ориентир созвездие Малой медведицы. Своего пика поток достигнет 23 декабря в 6 утра. В этом году ожидается 10 метеоров час, — пояснил сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

По словам специалиста, метеоры пронесутся в небе над городом со скоростью 33 километра в секунду.

Сейчас жители региона могут наблюдать другой метеорный поток Жители Геминиды. Он начался 4 декабря, а своего пика он достигнет 14 декабря.

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Метеорный потокЗвездыНовосибирск
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