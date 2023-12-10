Над Новосибирском ожидается пик метеорного потока Урсиды — когда и где будет видно падающие звезды

Жители Новосибирска смогут наблюдать метеорный поток Урсиды, который начнется с 17 декабря. Он находится в созвездии Малой медведицы.
— Метеорный поток Урсиды можно наблюдать в Северном полушарии, главный ориентир созвездие Малой медведицы. Своего пика поток достигнет 23 декабря в 6 утра. В этом году ожидается 10 метеоров час, — пояснил сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
По словам специалиста, метеоры пронесутся в небе над городом со скоростью 33 километра в секунду.
Сейчас жители региона могут наблюдать другой метеорный поток Жители Геминиды. Он начался 4 декабря, а своего пика он достигнет 14 декабря.