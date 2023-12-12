Проблемы с судами и поездками: как защитить себя от рисков ретроградного Меркурия — советы астролога

С 13 декабря начинается период ретроградного Меркурия. Астрологи считают, что в такое время возможны сбои в рабочих процессах, проблемы с документами и сложности в поездках. Но у периода есть и позитивные стороны. Подробнее о плюсах и минусах ретроградного Меркурия рассказала новосибирский астролог Марина Шумкина. Читайте об этом в ее авторской колонке.

