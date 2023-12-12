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Мнение

Проблемы с судами и поездками: как защитить себя от рисков ретроградного Меркурия — советы астролога

Период начнется в разгар подготовки к новому году

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Марина Шумкина рассказала, чего ждать от ретроградного Меркурия этой зимой

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С 13 декабря начинается период ретроградного Меркурия. Астрологи считают, что в такое время возможны сбои в рабочих процессах, проблемы с документами и сложности в поездках. Но у периода есть и позитивные стороны. Подробнее о плюсах и минусах ретроградного Меркурия рассказала новосибирский астролог Марина Шумкина. Читайте об этом в ее авторской колонке.

Марина Шумкина — астролог, автор астрологического блога «Asprofy: астрология для жизни и бизнеса» в Telegram и Дзен.

Меркурий начнет менять свое направление 12 декабря, и на следующий день начнется период его ретроградности. Он продлится до 3 января. Сначала планета будет находиться в знаке Козерога, а с 23 декабря — в знаке Стрельца.

Ретро-Меркурий «катапультирует» нас в прошлые воспоминания, переживания, разбор незаконченных историй. Как избежать ошибок и применить этот период себе на пользу? Давайте разбираться. Поскольку этот ретро-Меркурий будет в очень деловых знаках, то фокус внимания, несмотря на предпраздничные дни, будет на работе.

В чём риски этого зимнего ретро-Меркурия и как от них защититься:

  • Возникнет необходимость доделать и переделать рабочие процессы, документы, поэтому не рекомендуется начинать новые циклы в бизнесе. Решение зависших ситуаций и доработки могут оттягивать на себя всё внимание;
  • Осторожно с новыми судебными исками, оформлением новых претензий, рекламаций и тому подобного — подобные процессы, начатые во время ретро Меркурия, могут затянуться;
  • То же самое касается подачи заявок, документов в государственные инстанции — если всё-таки это приходится в период ретро-Меркурия — планируйте с запасом;
  • Осторожно с покупкой билетов на те виды поездок, где есть пересадки — также планируйте с запасом;
  • Рекомендую сделать резервное копирование деловой информации;
  • Ротации в коллективе — увольнение и набор новых сотрудников лучше перенести на период после 3 января;
  • На психологическом уровне этот ретро-Меркурий поможет пересмотреть своё профессиональное развитие и, возможно, через реальные ситуации покажет новые варианты.

А вот чем может быть полезен ретро-Меркурий:

  • Отличный период для стратегических сессий, мастер-майндов, которые могут дать интересные идеи. Важно помнить, что реализацию этих идей лучше запланировать после 3 января;
  • Можно переделать рабочие процессы, чтобы они приносили ожидаемые результаты, или завершить давно запущенные юридические вопросы, к которым непонятно, с какой стороны подступиться. Ретро-Меркурий даёт интересные идеи;
  • Есть возможность навести порядок в документах и даже найти то, что давно потеряли.

Главное — помните, что ретроградный Меркурий помогает нам найти новый подход, новый путь решения затянувшейся ситуации, сложной проблемы, поэтому будьте открыты к новой информации, впитывайте её, анализируйте. А к реализации новых идей и планов приступайте после 3 января.

Ранее новосибирский астролог Анастасия Першина составила гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака. Читайте, кого ждет новая работа, а кого — творчество и вдохновение.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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