Красивые свадебные даты 2024 года: НГС показал список для молодоженов в одной картинке

НГС собрал в список красивые даты для молодоженов на 2024 год: пять дат мы разместили в одной картинке.

Необычные дни свадеб намного легче запоминаются, лучше выглядят на приглашениях, а для кого-то несут сакральный смысл. Всего мы нашли пять красивых дат, в которые можно расписаться в ЗАГСе, все они с цифрами 0, 2 и 4, чтобы соответствовать 2024 году. Так торжество можно отпраздновать 4 февраля, 24 февраля, 2 апреля, 20 апреля и 24 апреля.