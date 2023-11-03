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Красивые свадебные даты 2024 года: НГС показал список для молодоженов в одной картинке

Всего мы нашли пять лучших дней для росписи

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Красивые даты для росписи часто разбирают заранее

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НГС собрал в список красивые даты для молодоженов на 2024 год: пять дат мы разместили в одной картинке.

Необычные дни свадеб намного легче запоминаются, лучше выглядят на приглашениях, а для кого-то несут сакральный смысл. Всего мы нашли пять красивых дат, в которые можно расписаться в ЗАГСе, все они с цифрами 0, 2 и 4, чтобы соответствовать 2024 году. Так торжество можно отпраздновать 4 февраля, 24 февраля, 2 апреля, 20 апреля и 24 апреля.

Запоминайте даты, может в одну из них вы сыграете свадьбу

Запоминайте даты, может в одну из них вы сыграете свадьбу

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НГС отправил запрос в новосибирский ЗАГС, чтобы узнать, остались ли места на красивые даты для росписи в 2024 году.

Недавно две семейные пары устроили гендер-пати на Михайловской набережной. Узнать пол ребенка новосибирцы решили с помощью колеса обозрения. Оказалось, пары не только случайно устроили в один день праздник, но и у их будущих детей совпал пол.

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