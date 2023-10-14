Просто выберите цвет, а мы расскажем о скрытых чертах вашего характера

Особенная любовь к определенному цвету может многое рассказать о человеке, который его для себя выбрал. Вот, например, часто активные люди выбирают оранжевый, чтобы подчеркнуть свою неуемную энергию, но этот цвет может выдать и другие стороны. Возможно, не самые лучшие. А у вас есть любимый цвет? Давайте проверим, что он может о вас рассказать. Для этого теста мы выбрали палитру из двенадцати наиболее часто встречающихся цветов и оттенков. Просто выбирайте, какой из них нравится вам больше, и получите характеристику от цветотерапевта.