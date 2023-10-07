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Тест

Скажите, как вы носите сумку, а мы расскажем о ваших скрытых чертах

В этом психологическом тесте всего один вопрос, зато очень подробное объяснение

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Иногда достаточно одного взгляда на человека, чтобы многое о нем узнать

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Инногда мы всё-таки завидуем психологам, потому что они знают такие хитрости, по которым могут быстро составить безошибочное первое мнение о человеке. А коллеги из Vokrugsveta.ru нам вообще нашептали, что психологи способны рассказать о скрытых чертах личности, едва взглянув на то, как человек носит сумку. Хотите проверить это на себе и узнать то, о чём раньше не догадывались? Тогда скорей выбирайте тот вариант, который подходит вам больше всего, нажимайте на соответствующую цифру, а мы вам всё расскажем.

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