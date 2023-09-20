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«Пересмотреть или начать новые отношения»: астролог дала прогноз до конца года для всех знаков — видео с предсказаниями

В октябре начнется коридор затмений, который будет влиять на отношения

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Что нас ждет в конце года — астрологический прогноз от астролога Марины Шумкиной

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

2023 год выходит на финишную прямую, в октябре начинается заключительный триместр, в который произойдет очередной коридор затмений. Новосибирский астролог, автор проекта Asprofy Марина Шумкина дала прогноз до конца года для всех знаков зодиака.

— Коридор затмений — это такое символическое название астрономического события, которое символизирует интервал времени между солнечным затмением и между лунным затмением, — объяснила астролог. — 14 октября у нас будет солнечное затмение и 28 октября лунное затмение. Солнечное в знаке Весы, а лунное — в знаке Тельца. Оба эти знака управляемы планетой Венера, а Венера отвечает за отношения.

По словам Марины Шумкиной, в этот период многим предстоит пересмотреть отношения, в которых они находятся, найти новых партнеров для своих проектов. В этом видео Марина Шумкина рассказывает, что ждать знакам зодиака в период с октября по декабрь.

Астрологи говорят, что коридор затмений, который ждут в ближайшие недели, станет временем подведения некоторых итогов и формирования планов.

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