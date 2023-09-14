Львам — учиться, Стрельцам — беречь деньги: как осенний коридор затмений скажется на знаках зодиака

«Урожайная Луна»

Новолуние, которое запустит коридор затмений, начнется 15 сентября около 04:00 по московскому времени. Его также называют урожайной Луной, потому что в середине сентября многие собирают урожай на грядках.



— Но название связано и с тем, что человек посеял в этом году. В конце года коридор затмений показывает, к чему человек двигался, какие цели реализовал, насколько правильно это делал, какие стратегии использовал. Как он общался с людьми, взаимодействовал, как выстраивал отношения с партнером, что делал со своими финансами. Это все будет проявляться, — объяснила Анастасия Першина.