Личный ад и пороховая бочка: какие знаки Зодиака невыносимы в отношениях

Спокойная размеренная жизнь, тихая гавань, райский уголок — все это личный ад для скорпионов, как для мужчин, так и для женщин. Представителям этого знака важна динамика. Часто скорпионы сами создают конфликтные ситуации в отношениях: так сказать, раскачивают лодку, чтобы не было скучно. Скорпионы очень требовательны, ревнивы, скрытны, они переживают эмоции внутри себя, накручивают, додумывают, а потом происходит взрыв. В скорпионах много страсти, они с головой отдаются партнеру и ждут от него полной отдачи, буквально поглощают второго человека. Им важно подчинить партнера, что не всегда понравится другому человеку. Готовы ли вы к такой жизни? Хорошо подумайте, прежде чем вступать в отношения со скорпионами.