Ретроградная Венера продлится до 3 сентября. Что нельзя делать в это время — объясняет астролог

Планет, чье ретроградное движение отражается на человеческой жизни, к счастью, не так много. Но некоторые из них могут существенно повлиять на наши успехи и положение дел. Венера — как раз одна из таких. Но все подряд неудачи списывать на нее не стоит — у Венеры есть вполне определенные сферы влияния. К тому же, как рассказала нам астролог Ольга Якубовская, представители некоторых знаков зодиака почувствуют изменения больше остальных, а кто-то практически ничего не заметит. Разбираемся, чего нельзя делать, когда Венера ретроградит, и сколько это всё продлится.
Сколько продлится ретроградная Венера в 2023 году
Астролог объясняет, что фатальных изменений ретроградная Венера не приносит. То есть не произойдет из-за нее цунами на одной половине земного шара и тотальной засухи — на другой. Это планеты, которые ретроградят подолгу, могут привести к поколенческим изменениям.
— Венера сама по себе ретроградит примерно каждые полтора года и примерно месяц с хвостиком, — говорит Ольга Якубовская. — То есть мы не ожидаем фатальных событий, но если это задевает чувствительные точки вашей натальной карты, то, конечно, может возникать у вас тот или иной геморрой в зависимости от особенностей вашего натала.
Тот самый «месяц с хвостиком», что Венера будет ретроградить, в этом году продлится с 23 июля по 4 сентября.
Что значит ретроградная Венера
Астролог говорит, что Венера сама по себе — это планета удовольствия, удовлетворения, комфорта, красоты, предпочтений и отношений. Еще Венеру часто отсылают к финансам.
— Но надо оговориться, что здесь не подразумевается заработок ваш конкретный. Венера — такая девочка в розовых рюшах, которая любит тратить, — говорит Ольга Якубовская. — Учитывая, что сейчас она ретроградит по Льву, то мы понимаем, что здесь ее немного может штормить. Плюс ко всему в августе, с 18-го по 26-е число, прибавляется Юпитер, который всё раздувает. Поэтому старайтесь финансовые траты свои контролировать. Иначе можно спустить деньги на предметы роскоши, а сейчас это неблагоприятно.
Что нельзя делать в период ретроградной Венеры
Зона ответственности Венеры — это траты, шопинг, спускание денег на себя и на свою красоту. То есть велик риск настолько увлечься своей внешностью, что вас будет просто не остановить. Нет, легкий косметический ремонт еще никому не вредил, но пускаться во все тяжкие, когда Венера ретроградит, не стоит.
— Бьюти-процедуры — это тоже зона ответственности Венеры. Соответственно, косметология, разного рода улучшайзинг своего внешнего вида, массажи, эпиляции — это приемлемо, но очень важно избегать в этот период серьезных изменений в своем лице. Это операции косметические, серьезные инъекции, плюс ко всему это может быть смена прически: захотелось рубануть челку — лучше не надо, захотелось перекрасить волосы в другой цвет — тоже лучше выбрать другой период времени. Если же вы хотите вернуть себе старую прическу, старый стиль, то как раз такой период подходит для этого.
Но если вы, например, начали делать татуаж бровей, а потом на небе появилась ретроградная Венера, не ходите с одной оформленной бровью до первых дней сентября — татуаж можно и доделать.
Также в период ретроградной Венеры астролог не советует давать и брать деньги в долг, резко прекращать отношения или возвращать те, что себя изжили.
— Лучше всего отложить это на период после 3 сентября. Потому что при возвращении ваших бывших отношений во время ретроградной Венеры может показаться, что всё вернулось обратно на круги своя, но после 3 сентября вы можете заметить, что наступили на старые грабли. Если вы сходитесь и решаете дать шанс бывшим отношениям на ретроградной Венере, то после 3 сентября вы свое решение, скорее всего, пересмотрите. Поэтому период считается не очень приятным, чтобы выходить замуж, — говорит Ольга Якубовская.
При этом бывшие во время ретроградной Венеры могут возвращаться сами, пусть вы их об этом и не просили. Это касается не только личных отношений и любовников, но и бизнес-партнеров, с которыми у вас были раньше дела, но потом ваше общение прекратилось.
— В этом случае люди объявляются больше для закрытия какого-то вашего гештальта. Может быть, вы что-то недоделали, не закончили. Они появляются, чтобы вы сделали работу над ошибками. Закрываем свой гештальт и сжигаем мосты — в этот период благоприятно заниматься как раз именно этим, — подчеркивает Ольга.
На какие знаки зодиака ретроградная Венера влияет больше всего
Астролог говорит, что однозначно влияние могут ощущать Львы, Тельцы, Скорпионы и Водолеи — представители так называемого фиксированного креста.
Фиксированный крест — крест эволюции, стабильности и устойчивости, накопления, концентрации развития. Люди, личностные планеты которых находятся в фиксированных знаках, отличаются консерватизмом, внутренним спокойствием, непоколебимостью, упорством, настойчивостью, терпением, выносливостью, рассудительностью.
— У обладателей личных планет в фиксированном кресте (особенно Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) при соединениях в квадратурах или оппозициях может создаваться некоторое напряжение, препятствие по сферам, за которые Венера в их личных картах ответственна, — говорит астролог. — Плюс ко всему влияние могут ощущать Тельцы и Весы, потому что покровителем этих знаков является Венера.
А вот у людей, родившихся с ретроградной Венерой в натальной карте, все эти неурядицы заложены в базовой комплектации. Им и так нелегко дается то, за что ответственна Венера, так что во время ретроградного движения планеты они практически не заметят изменений.
Что можно делать в период ретроградной Венеры
Если брать и давать деньги в долг во время ретроградной Венеры не стоит, то для их возвращения лучше времени не найти. Кроме того, по словам Ольги Якубовской, очень благоприятно в такой период разбирать гардероб и пересматривать свой стиль. Вещи, которые долго болтаются в шкафу, но вам жалко с ними расставаться, можно отнести в мастерскую, чтобы там их обновили. А те, что вам не пригодятся, можно продать или раздать нуждающимся. Также можно перебрать все предметы красоты и уюта (украшения, элементы декора, уходовые средства, косметика) и избавиться от тех, которыми вы уже давно не пользуетесь. Венера — это в том числе инвентаризация.