Ретроградная Венера продлится до 3 сентября. Что нельзя делать в это время — объясняет астролог

Тот самый «месяц с хвостиком», что Венера будет ретроградить, в этом году продлится с 23 июля по 4 сентября.



Что значит ретроградная Венера

Астролог говорит, что Венера сама по себе — это планета удовольствия, удовлетворения, комфорта, красоты, предпочтений и отношений. Еще Венеру часто отсылают к финансам.



— Но надо оговориться, что здесь не подразумевается заработок ваш конкретный. Венера — такая девочка в розовых рюшах, которая любит тратить, — говорит Ольга Якубовская. — Учитывая, что сейчас она ретроградит по Льву, то мы понимаем, что здесь ее немного может штормить. Плюс ко всему в августе, с 18-го по 26-е число, прибавляется Юпитер, который всё раздувает. Поэтому старайтесь финансовые траты свои контролировать. Иначе можно спустить деньги на предметы роскоши, а сейчас это неблагоприятно.

