Не ждите любви от партнера. Высчитываем вашу совместимость в паре вместе с астрологом

Все хотят большой и чистой любви с романтикой, радостью, пониманием и страстью. Но большинство забывает, что отношения несут в себе и задачу саморазвития. Не всегда всё так легко, как нам хочется. Мы обратились к астрологу Анне Боровских с вопросом о том, реально ли посчитать совместимость мужчины и женщины и имеет ли это значение. Оказывается, у каждой пары есть особая миссия.



— Залог любого счастливого союза — это усердная работа над собой. У каждой пары есть уроки, которые проживаются либо в позитивном ключе, либо в негативном. Это зависит от нашего выбора. При этом с одним партнером будут одни задачи, с другим — другие. Рассчитать главную задачу вашей пары можно самостоятельно по методу Матрицы Судьбы. Понадобятся года рождения: ваш и партнера, — объясняет астролог.