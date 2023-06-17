Не ждите любви от партнера. Высчитываем вашу совместимость в паре вместе с астрологом

1
Второй код
Задача пары — наполниться гармонией, научиться находить компромиссы, создавать душевный и материальный комфорт. Особенно важна честность как друг с другом, так и каждого в отдельности.
Проговаривайте все детали ваших отношений, чтобы избегать неясностей. Старайтесь принимать партнера целостно, подчеркивая его достоинства.
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2
Третий и четвертый коды
Задача пары — нужно научиться вместе зарабатывать деньги, создавать блага и щедро ими делиться с другими. Стать богатыми, но не цепляться за материальный мир.
Мужчине в такой паре важно работать над своими мужскими качествами: ответственность, целеустремленность, решительность и сила. А женщине — научиться быть мягкой, уступчивой, покладистой и гибкой.
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3
Пятый код
Задача пары — совместно учиться, открывать новые горизонты и делиться знаниями. Важно прислушиваться друг к другу и перенимать хорошие качества, не навязывать свое мнение. Не нужно замыкаться на семье — готовьтесь отпускать детей в самостоятельное плаванье.
Для «пятерок» важно, чтобы их любовь была узаконена штампом в паспорте, свадьбой с родственниками, фатой и белым платьем. Есть риск, что ваша сексуальная жизнь будет скучной из-за строгого воспитания и излишней религиозности.
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4
Шестой код
Задача пары — научиться принимать друг друга безусловно, избегать «эмоциональных качелей». Не нужно идеализировать партнера, чтобы потом не разочаровываться в нем. Проявляйте терпимость, давайте друг другу право на ошибки.
Важно не искать идеальных отношений на стороне. Не будьте пассивны, не ждите любви от партнера — начните сами дарить ее своей половинке.
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5
Седьмой код
Задача пары — научиться ставить совместные цели и достигать их. При этом не стоит насиловать себя, давить на других и навязывать свое мнение. Вам нужно путешествовать вместе и ни в коем случае не сидеть на месте.
Помните, что блага достаются не только тяжелым трудом, поэтому перестаньте воевать друг с другом и с остальным миром. Ваша миссия — вдохновлять людей и вести их за собой.
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6
Восьмой код
Задача пары — отказаться от борьбы за справедливость. Постоянный поиск своей правоты может убить любые отношения. Вам важно понять, что в жизни справедливо всё. и увидеть причинно-следственные связи событий.
Всё, что вы дарите партнеру, вернется приумноженным во много раз! Дадите понимание — получите его в ответ. Проявите агрессию — сами с ней столкнетесь.
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7
Девятый код
Задача пары — научиться доверять друг другу, озвучивать свои мысли и проявлять эмоции и чувства. Иначе вы будете чувствовать себя одиноко рядом с партнером, столкнетесь с его непониманием. Вам полезно вместе читать, философствовать, заниматься целительством. Будьте искренними, работайте над глубиной отношений и относитесь друг к другу с уважением.
Есть опасность замкнуться на партнере и уйти от взаимодействия с остальным миром. Контактируйте с окружающими, заводите друзей, выходите в общество.
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8
Десятый код
Задача пары — ловить поток и двигаться в нем, не напрягая друг друга мелочами. Лучшее, что вы можете сделать, — это получать удовольствие от жизни, находить радость во всем. Не мешайте Богу помогать вам! Задавайте вопросы: «Что нам нравится вместе делать?» Находите ответ — и дерзайте!
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9
Одиннадцатый код
Задача пары — не давить друг друга, снижать требовательность и нарабатывать терпение. Не допускайте трудоголизма! Знайте, что вам может даваться всё легко через раскрытие потенциала, а не тяжелый труд. Давайте друг другу достаточно времени на выполнение каких-либо задач, не подгоняйте. В паре нужно отдать лидерство мужчине, а женщина должна вдохновлять, верить и поддерживать.
Пара может вести за собой людей, раскрывать их силу и помогать обретать предназначение.
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10
Двенадцатый код
Задача пары — научиться служить друг другу бескорыстно, не выставляя «счетов», не обижаясь и не впадая в состояние жертвы. Занимайтесь совместным творчеством и служите другим.
Код 12 дает связку «жертва — демон». Если энергия пошла в «минус», то супруги склонны меняться этими ролями. Перестаньте жертвовать своими интересами ради партнера, полюбите себя и научитесь заниматься тем, что вам нравится. А уже если что-то и делаете ради мужа или жены, то делайте это от души.
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11
Тринадцатый код
Задача пары — избегать рутины. Вам предстоит постоянно переживать новые периоды в жизни. Важно не цепляться за то, что уже умерло. Для других людей вы можете стать «санитарами действительности», помогающими им перелистывать прочитанные страницы жизни.
Вам нужно вместе познавать философию жизни и смерти, законы мироздания, трансформировать негатив в позитив. Рискуйте, всегда приходите друг другу на помощь. Давайте понять, насколько вы важны друг другу. Не рвите отношения, если что-то не нравится. Сначала поговорите и попробуйте найти что-нибудь хорошее. Если решите расстаться, то расходитесь только по-доброму и с благодарностью.
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12
Четырнадцатый код
Задача пары — познавать мир через искусство и совместное творчество. Нужно сделать ваши отношения душевными, искренними, теплыми, открытыми. Разговаривайте о прекрасном, встречайте рассветы, провожайте закаты, ходите в театры и музеи, обсуждайте прочитанные книги. Найдите точки соприкосновения и общие интересы в творчестве.
Не зацикливайтесь на материальном. Будьте осторожны в излишествах: еде, алкоголе, эмоциях.
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13
Пятнадцатый и шестнадцатый код
Задача пары — преодолеть как глобальную агрессию, так и мелкие вспышки раздражительности. Ему — стать Богом, ей — Богиней. Научиться друг друга принимать безусловно: прощать, не придираться, избегать постоянной критики, недовольства и претензий. Не допускайте ревности и желания переделать партнера.
Возможны проверки на верность. Существует угроза зациклиться только на материальном, но если вы сумеете осознать и нейтрализовать эту угрозу, то придете к духовному и личностному развитию. Это даст вашей паре огромный ресурс.
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14
Семнадцатый код
Задача пары — помочь друг другу стать «звездами», найти свое предназначение. Полезно заниматься творчеством и вместе, и по отдельности. Важно не устраивать соревнований друг с другом, не выяснять, кто круче. Сияйте, но помните об угрозе «звездной болезни». Поддерживайте партнера во всех начинаниях, в новых проектах, даже в самых смелых и безумных.
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15
Восемнадцатый код
Задача пары — открыто посмотреть на свои страхи и проработать их вместе. Это могут быть страхи безденежья, страхи иметь детей, страх потерять партнера. Также могут возникать ситуации, когда один партнер пребывает в иллюзиях насчет другого и не может адекватно оценить отношения.
Разговаривайте открыто обо всём. Вам полезно вместе заниматься творчеством, психологией, энергетикой и врачеванием. Избегайте искушений прибегнуть к черной магии. Например, приворожить друг друга или как-то повлиять на других людей.
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16
Девятнадцатый код
Задача пары — светить другим, становиться общественниками, заниматься благотворительностью, родить много детей, заботиться об окружающих, вести активную социальную работу. Главное — не «выжигать» тех, кто оказывается в фокусе вашего внимания, а также и друг друга. Изучать законы процветания и изобилия, щедро делиться своими знаниями. Помогать другим становиться богатыми.
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17
Двадцатый код
Задача пары — совместно проработать программы двух родов. Отношения мужчины с матерью будут влиять на его отношения с женой. У женщины наоборот — ее отношения с отцом будут переноситься на отношения с мужем. Для мира в паре важно простить родителей, избавиться от претензий к ним. Неважно, живы они или нет. Это можно сделать через молитвы и медитации. Соединившись, оба рода через вас трансформируют негативные энергетические программы в позитивные.
Остерегайтесь приземленности и «зависания» в прошлом. Важно пребывать в хороших отношениях со всеми родственниками, как по линии мужа, так и по линии жены.
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18
Двадцать первый код
Задача пары — много путешествовать вместе, заниматься изучением иностранных языков и стать миротворцами. Сохранять гармонию в паре, поддерживать друг друга в реализации глобальных проектов. Верить в своего партнера и вдохновлять его. Не высмеивать «наполеоновские планы» своей второй половинки, а стать соратником во всех начинаниях.
Следите за тем, что вы говорите о мире, о людях. Избегайте негативных оценок, иначе это может вернуться к вам и вашей паре агрессией со стороны окружающих.
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19
Двадцать второй код
Задача пары — научиться быть свободными в отношениях друг к другу. Освобождайтесь от ревности и всего, что сковывает ваши отношения. Дарите эту свободу всем людям, которые с вами соприкасаются. Пребывайте «здесь и сейчас» и учитесь ценить и любить всё то, что у вас есть.
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