Тельцам пора жениться, а Водолеям — расставаться. Любовный гороскоп на сентябрь от астролога

Ждем осень и предвкушаем события, которые она принесет. Ожидать ли каких-то радостей в личной жизни? Удастся ли в сентябре найти любовь или лучше заняться другими делами? Спросили у тюменского астролога Анны Боровских.



— Этот месяц благоприятен для укрепления отношений с партнером, а также для поиска своей второй половинки. Однако он не благоволит принятию внезапных решений, не располагает к ярким переменам, особенно слишком резким. Лучше побудьте наедине с собой и доверьтесь постепенному и планомерному развитию событий. Так вы сможете реально оценить свои перспективы и получить массу приятных возможностей, — рассуждает астролог.

А прогноз для каждого знака зодиака смотрите ниже! Почитайте и советы астролога по финансовой части.