Тельцам пора жениться, а Водолеям — расставаться. Любовный гороскоп на сентябрь от астролога

1
Овен
В сентябре ваша личная жизнь может значительно измениться. Захочется проанализировать прошлые отношения и избежать ошибок в нынешних. Постарайтесь фокусироваться на позитиве, сделать что-то приятное для своей половинки.
Месяц будет богат на романтические встречи и прогулки под Луной. Ваша чувствительность на высоте! Сохраняйте спокойствие и проявите терпение. Если будут неудачные ситуации, то они могут решиться сами собой.
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2
Телец
Примите и полюбите свой характер, и любовная сфера наладится. Сентябрь предлагает вам перестать бороться с собой и принять свой яркий темперамент. Тогда в начале осени вы в полной мере сможете почувствовать гармонию и спокойствие. Благодаря внутреннему умиротворению вы легко найдете общий язык со своим возлюбленным и почувствуете нежность в отношениях.
Месяц хорош для нового этапа отношений — все ситуации будут созданы для этого. Возлюбленным стоит пожениться, а холостым — решиться на отношения.
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3
Близнецы
Сентябрь не даст вам скучать! Он обещает переменчивость в настроении, поэтому на любовном фронте может возникнуть много противоречий. Вместе с этим ждите и много приятных сюрпризов и неожиданностей.
Многие пересмотрят свои отношения и их статус. Все может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Чтобы избежать ошибок и поспешных выводов, постарайтесь принять и понять поступки другого, а еще лучше поставить себя на его место и понять его логику.
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4
Рак
Сентябрь для вас — романтичный и красивый месяц. Он наполнит жизнь гармонией и спокойствием. Одинокие смогут найти свою вторую половинку и с головой погрузятся в романтические чувства. Семейные вновь почувствуют былую любовь и притяжение к своему избраннику — их чувства наполнятся теплотой и нежностью.
У некоторых сентябрь может резко перевернуть личную жизнь: может произойти судьбоносная встреча с человеком для долгожданного семейного счастья.
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5
Лев
Не забывайте взаимно проявлять свои чувства и заботу. Сентябрь подарит вам ощущение любви и нужности, но при условии, что вы отключите гордыню.
Лев — яркая особа и всегда стремится к повышенному вниманию. Если вы в отношениях, то не стоит искать это внимание на стороне. Всё, что вам нужно, — рядом и уже есть.
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6
Дева
В сентябре ваше внимание переключится с любовной сферы на другие заботы. Вы столкнетесь с множеством задач, которые придется решать одновременно. Поэтому будет ощущение, что сейчас не до любви. Не стоит погружаться в эти состояния и отодвигать отношения на второй план. Четко планируйте свои дела и обязательно выделяйте время на общение со своей половинкой. Иначе ваши заботы пополнятся новым списком из-за напряжения в отношениях.
Если вы пока свободны, то точно не будете из-за этого переживать, так как множество дел наполнят ваши мысли и жизнь.
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7
Весы
У вас появятся мысли о ненадежности партнера. Но так ли это на самом деле, покажет лишь время. Поэтому запаситесь терпением и не принимайте решений с горяча. Покровительство Венеры поможет вам благополучно решить даже самую запутанную ситуацию на любовном фронте, если не поддадитесь на эмоции.
Сентябрь благоприятен для романтики, совместных вечеров, свиданий, а не для выяснения отношений. Насладитесь этим моментов, а сомнения улетучатся сами.
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8
Скорпион
Отпустите свой перфекционизм. Помните, вы тоже не идеальны. В сентябре вы в очередной раз почувствуете всё несовершенство своих отношений. Это может привести к проблемам. Не старайтесь переделать свою вторую половинку под себя. Ваше давление только ухудшит положение, поэтому воздержитесь от резких высказываний и придирок.
Тем, кто пока не в отношениях, тоже стоит следить за своими словами и поступками. Ненароком вы можете обидеть чувства того, кто испытывает к вам симпатию.
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9
Стрелец
Сентябрь покажет вам плоды трудов в любовной сфере. Что посеял, то и пожинай — девиз первого месяца осени. Поэтому этот месяц сложится для всех по-разному. Для кого-то станет счастливым периодом, а для кого-то не очень. В любом случае не стоит переживать или сильно радоваться и расслабляться. Всё, что вы получаете, — это результат прошлых решений и действий. Делайте выводы и меняйте то, что вам не нравится.
Звёзды в этом месяце покажут отношения с другой стороны. А если вы свободны, то по-другому посмотрите на ваше окружение, что разбудит в вас новый интерес.
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10
Козерог
Сентябрь навеет вам тягу к приключениям. В своих стремлениях будьте бдительны, так как вы можете попасть на крючок страстей и пропустить действительно любящего вас человека.
Во второй половине месяца вас больше смогут наполнить домашние, тихие вечера с любимым человеком. Откройте свое сердце для любви!
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11
Водолей
В сентябре захочется обрести спокойствие и равновесие в отношениях. Возможно, для этого придется разорвать разрушающие отношения или открыться новой любви.
Первый месяц осени будет наполнен романтическими встречами и неожиданными приятными сюрпризами. Совместный отдых или романтический ужин вам явно пойдет только на пользу.
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12
Рыбы
Пора раскрепоститься в любовных вопросах. Вам стоит воспользоваться таким моментом и проявлять свои истинные чувства. Действовать нужно естественно — это поможет укрепить отношения или стать более заметным для того, кто нравится.
Наслаждайтесь радостными событиями и встречами. Не старайтесь сравнивать всех с прошлыми партнерами, а с интересом открывайте новые грани своих отношений.
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