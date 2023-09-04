Ольга Бузова сменила фамилию ради нового реалити-шоу

Реалити-шоу, в которых ведущие проверяют работу различных заведений, не сбавляют обороты. Теперь дело дошло до вузов. Инспекцию им устроит известная ведущая и популярный блогер в диджитал-шоу «Ольга Вузова».

География нового реалити — вся Россия. Ольга Бузова побывает в вузах Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга и других городов. В каждом из них она погрузится в студенческую жизнь, примет участие в практических занятиях, перескажет лекции и сдаст теорию вместе со студентами.

