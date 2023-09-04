Ольга Бузова сменила фамилию ради нового реалити-шоу

Реалити-шоу, в которых ведущие проверяют работу различных заведений, не сбавляют обороты. Теперь дело дошло до вузов. Инспекцию им устроит известная ведущая и популярный блогер в диджитал-шоу «Ольга Вузова».
География нового реалити — вся Россия. Ольга Бузова побывает в вузах Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Екатеринбурга, Ярославля, Санкт-Петербурга и других городов. В каждом из них она погрузится в студенческую жизнь, примет участие в практических занятиях, перескажет лекции и сдаст теорию вместе со студентами.
В первой серии проекта Ольга Бузова побывала в Нижегородском государственном техническом университете. Здесь она провела время в мастерской и сама переобула машину, пообедала в университетской столовой и влюбилась в ректора НГТУ. А еще объяснила, почему ради работы в новом реалити поменяла фамилию. Пусть и неофициально. Теперь, в соответствии с названием программы, она стала Ольгой Вузовой.
Новое шоу обращает внимание именно на технические вузы страны. В том числе для того, чтобы объяснить, что технические специальности — это не про то, как перебрать подшипник, и что потенциал у квалифицированных кадров куда шире шиномонтажного гаража. Проект создан Shkulev Media Holding при поддержке АНО «ИРИ».
— Пообщавшись с сотнями студентов технических институтов по всей стране, я поняла, что за ними — будущее. Это молодые люди, активные и интересные, с горящими глазами, — говорит Ольга Бузова. — Я даже стала немного сожалеть, что выбрала для себя когда-то музыкальную карьеру. Кто знает, может, я стала бы отличным физиком или химиком. Как показывает жизнь, всё, чем я занимаюсь, приносит успех.
Выпуски шоу будут выходить каждую неделю на странице издания Woman.ru во «ВКонтакте», начиная с 4 сентября.