Кто на свете всех желтее? Треш-обзор газет и журналов, от которых смешно и стыдно (вы думали, они ушли вместе с нулевыми)

К процессу создания подборки мы подошли серьезно: обошли два супермаркета крупной сети, три газетных киоска (два надземных, один — в метро) и специализированный магазинчик, торгующий периодикой и канцтоварами. В них приобрели 12 изданий абсолютно разной тематики: от здоровья («Вестник ЗОЖ» горячо советует журналистам пожилая покупательница) до тайн инопланетных сокровищ. Все газеты и журналы мы внимательно изучили и разбили по уровню желтизны.



12-е место. Еженедельная газета «Телесемь в Сибири», тираж — 18 750 экземпляров

Представление об издании легко можно получить, даже не покупая его. Просто в очередной раз, заходя на НГС, удержитесь от просмотра городских новостей и новостей в рубриках «Криминал» и «Происшествия». Добавьте телепрограмму, анекдоты и кроссворд. Вуаля, вы как будто листаете «Телесемь в Сибири». В общем, это и не удивительно: мы из одного медиахолдинга.

