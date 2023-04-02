«Страх — дожить бы до весны»: как Новосибирск жил 30 лет назад — пыль, убийства каждый день, рост цен, приватизация

Весной, по ее словам, город буквально утопает в грязи, которая затем, по мере высыхания, обязательно превратится в клубы пыли. Еще несколько лет назад «улицы худо-бедно мыли, поливали, и к маю город выглядел чистым и по-настоящему весенним». В 1993 году на уборку в городском бюджете денег нет. При этом проблему пыли в Новосибирске 30 лет назад объясняли так:



— Плохая ливневая канализация, а в ряде случаев и отсутствие таковой. Сотни метров труб ливневки без всякой пользы зарыты при сдаче объектов на Северо-Чемском жилмассиве. Сдавая коммуникации «для галочки», подрядчики работ глушили те участки с двух сторон — и делу конец, — написано в статье.

