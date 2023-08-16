«Ввести шарик, подвесить грузик»: сибирячка подняла вагиной 14 кг — ее рекорд не могут побить 20 лет

Мужчинам полезна интимная гимнастика, чтобы улучшать кровоток и предотвращать застойные процессы. Последние негативно влияют на мужскую силу, а в целом — на здоровье. В общем, заниматься нужно всем и в любом возрасте: хоть в 30, хоть в 70 лет.



Во время таких «интимных» тренировок, собственно, как и во время тренировок обычных, не стоит забывать, что можно перетренироваться. И это не пойдет на пользу.



— Всё должно быть в меру. Два-три раза в неделю, от 15–30 минут до одного часа. Главное — заниматься в правильной системе: все мышцы надо правильно напрягать и уметь расслаблять. Мышцы тазового дна — тоже мышцы, — замечает Кожевникова.