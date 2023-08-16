«Ввести шарик, подвесить грузик»: сибирячка подняла вагиной 14 кг — ее рекорд не могут побить 20 лет

Татьяна Кожевникова — рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, живущая в Новосибирске. Всемирно известной женщина стала из-за своего необычного достижения: она подняла вес в 14 килограммов интимными мышцами. Этот рекорд до сих пор никто не побил. Корреспондент НГС Илья Калинин разыскал непобежденную рекордсменку и выяснил, чем она занимается сейчас, как устанавливала рекорд и почему оказалась в качестве экспоната в барселонском Музее эротики.
Кто такая Татьяна Кожевникова
Татьяна Кожевникова — мастер по фитнес-аэробике и лечебной физкультуре, КМС по конькобежному спорту. Окончила Омский институт физкультуры (сейчас — Сибирский государственный университет физической культуры и спорта), долгое время работала фитнес-инструктором в разных новосибирских спортивных центрах. Сейчас ведет занятия по интимной гимнастике, которую сама разработала несколько лет назад.
Кожевникова является автором нескольких программ — как для женщин, так и для мужчин. Себя мастер называет «основоположником интимной гимнастики». А началось всё много лет назад, когда Татьяна пришла на массаж, где мастер рассказал ей о существовании тренировок для мышц тазового дна.
— Я купила книжку про совершенствование женской сексуальной энергии и дочитала до тяжелой атлетики: ввести шарик, подвесить грузик, покачать… Так я стала разрабатывать свою систему тренировок. Увлеклась, да и мотивация была: сейчас я весь мир покорю! Подниму, буду тренировать, мужчины будут удивляться. А потом уже я поняла, что могу помогать женщинам по всему миру восстанавливать здоровье — это главное, — объяснила Татьяна.
Для чего нужна интимная гимнастика
Качать мышцы там, убеждена Татьяна Кожевникова, надо всем: и мужчинам, и женщинам. Прежде всего — для собственного здоровья. Держать в тонусе мышцы тазового дна необходимо, чтобы не опускались внутренние органы и не возникали воспалительные и спаечные процессы. Но такая гимнастика нужна в том числе и для удовольствия партнера.
— Это — тренировка мышц тазового дна. Но она включает комплекс: дыхательные, энергетические практики, комплекс упражнений, направленных на здоровье женщины. Гормональное здоровье, гинекологическое здоровье… Да и в близости с партнером не так легко сохранить на долгие годы хороший тонус мышц тазового дна и радовать своего мужчину, — поясняет мастер.
Мужчинам полезна интимная гимнастика, чтобы улучшать кровоток и предотвращать застойные процессы. Последние негативно влияют на мужскую силу, а в целом — на здоровье. В общем, заниматься нужно всем и в любом возрасте: хоть в 30, хоть в 70 лет.
Во время таких «интимных» тренировок, собственно, как и во время тренировок обычных, не стоит забывать, что можно перетренироваться. И это не пойдет на пользу.
— Всё должно быть в меру. Два-три раза в неделю, от 15–30 минут до одного часа. Главное — заниматься в правильной системе: все мышцы надо правильно напрягать и уметь расслаблять. Мышцы тазового дна — тоже мышцы, — замечает Кожевникова.
Мировой рекорд интимными мышцами
Занимаясь интимной гимнастикой, Татьяна Кожевникова настолько накачала мышцы, что решила попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Подавала заявку в Великобританию, но ее, говорит, всерьез никто не воспринимал: такого рекорда вообще никто не устанавливал. Женщине предлагали то отправиться со своим предложением в какое-нибудь телешоу, то организовать свои соревнования.
— Я не сдавалась и снова писала. И как-то сложились звезды, что приняли мою заявку. Я подняла интимными мышцами 14 килограммов. Конечно, я поднимаю чуть больше (17 килограммов. — Прим. ред.), но я сильно волновалась: помню, удержала груз около 10 секунд, потому что было страшно, что всё выпадет. Комиссия была очень жесткая: я не могла выйти из комнаты и при них должна была всё вводить. Чтобы они понимали, что это реально, а не что-то я там придумала, — вспомнила Кожевникова.
Рекорд по поднятию груза интимными мышцами установлен в 2003 году. Татьяне уже было за тридцать: к рекорду она шла несколько лет. С тех пор этот результат никем не побит, хотя попытки были.
Кожевникова так описывает механизм подъема груза: во влагалище вставляется специальный шар/яйцо с выведенной наружу веревкой, к которой крепится груз.
— Молодая была, безбашенная, не боялась — ведь можно было опущение органов малого таза получить, и поэтому подняла такой вес... Рекорд был установлен после родов: я родила в 23 года. Когда начинала тренироваться, мышцы у меня были слабенькие: я поднимала граммов 300–500. <…> Сейчас я такие веса не поднимаю, но до 5–6 кг — мой рабочий вес. Мои органы на месте, все сохранила, и тонусу мышц в моем возрасте может позавидовать молодая девушка… Многие пытались побить рекорд, но не побили: до 10 килограммов еще можно поднять, а выше — необходима определенная система тренировок, секрет которой я не выдавала, — хитро улыбается рекордсменка.
В связи с этим достижением Татьяна Кожевникова, точнее ее ростовое фото, описание рекорда и
Чем Кожевникова
занимается сейчас
Сегодня Татьяна Кожевникова ведет тренировки по авторским программам — как офлайн, так и онлайн. Организует различные тренинги не только в Новосибирске и городах России, но и за границей. Также она постоянно разрабатывает новые комплексы упражнений.
— Авторизовала я лечебно-оздоровительную программу для женщин с элементами шейпинга. Потом — «Плоский живот легко», «Попа за пять дней». Конечно, не пять дней, — тут же уточняет мастер. — Через пару месяцев будут ощутимые результаты... Еще есть программа «Сексуальное мастерство» для женщин. И совершенно новая программа — для девочек-подростков.
Для девочек, уверяет женщина, программа не такая, как для взрослых женщин — никаких шариков для подвешивания груза внутрь. Девочки-подростки, рассказывает Татьяна Кожевникова, в результате упражнений становятся эмоционально спокойнее, у них снижается напряжение, возникающее из-за бушующих гормонов, и появляется доверие к родителям.
Упражнения по интимной гимнастике Татьяны Кожевниковой проводят в разных странах мира: как в Европе, так и в Азии. Продвигает авторскую систему Кожевниковой, например, английская певица Кирсти Хокшоу, над которой в Великобритании из-за этого поначалу все смеялись. В Китае проявляют большое внимание к интимной гимнастике: интересуются не только женщины, но и мужчины. И занимаются в общих залах, объясняя удивленному мастеру из России, что это такая традиция.
В 2017 году НГС рассказал, что основные запросы, связанные со здоровьем интимных органов, можно решить именно специальной гимнастикой.