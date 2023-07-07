«В провинции более конкретные дела»: режиссёр Борис Хлебников — о своём отношении к столичности, к жизни и о новом фильме

— Вы не впервые в Новосибирске. Как вам город?

— Я очень люблю Новосибирск. У меня здесь есть какое-то количество друзей, во-первых. Во-вторых, мне ужасно нравится эта система с Академгородком. Мне нравится, что у Новосибирска вообще нет провинциальности. Очень часто приезжаешь не в Москву, и есть ощущение, что люди хотят уехать. Здесь такого ощущения нет. Это приятно очень.

— В одном из интервью вы говорили: «Провинция — это место, где ничего не происходит». О том, что провинция не понимает вообще, что происходит. Но у вас много фильмов про провинцию, про жизнь в провинции. Почему, на ваш взгляд, там ничего не происходит?