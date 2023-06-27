Ночь пройдет: НГС побывал в Екатеринбурге, чтобы посмотреть на Ural Music Night — почему вам тоже надо было ехать

Что такое Ural Musiс Night

Это международный музыкальный фестиваль, который проходит в Екатеринбурге с 2015 года. После пандемии площадки «Уральской ночи музыки» (в этом году было 100 сцен по всему городу) собирают по 300 тысяч зрителей. На фестиваль в Екатеринбург приезжают музыканты абсолютно разных жанров и стилей, от классики и джаза до поп-панка, экспериментального металла и хип-хопа.



Если взять географический аспект, большинство исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Также приезжают из Казани, Перми, Уфы, Сочи, даже из Владивостока. На пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург назвал сегодняшние обстоятельства непростыми, поэтому «зарубеж» могут представить лишь дружественные нам страны. Так что были коллективы из Белоруссии, Армении, Индии, Казахстана, ЮАР и Сербии. В этом году на «Ночь музыки» приехали и музыканты из Грузии.