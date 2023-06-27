Ночь пройдет: НГС побывал в Екатеринбурге, чтобы посмотреть на Ural Music Night — почему вам тоже надо было ехать

Лето — жаркая пора, и дело не только в пляжах и палящем солнце. За три месяца нужно успеть примерно всё, чтобы осенью не было мучительно больно за пропущенных мероприятия под открытым небом. Один из самых ярких фестивалей в стране — Ural Music Night. В этом году «Уральская ночь музыки» прошла в девятый раз и собрала больше 300 тысяч зрителей. Фестиваль проходит каждый год, и это был повод запланировать поездку на Урал, если учесть, что туристические направления сегодня сильно ограничены. Корреспондент НГС съездила на мероприятие и теперь рассказывает, как можно было получить максимум эмоций с музыкальной ночи и чем наполнить поездку в город с
«Ночь пройдет, будет рассвет», — примерно так организаторы анонсировали кульминацию «Уральской ночи музыки» — акцию «Светает». На площади перед Уральским федеральным университетом хедлайнер фестиваля (Владимир Сюткин и оркестр
Что такое Ural Musiс Night
Это международный музыкальный фестиваль, который проходит в Екатеринбурге с 2015 года. После пандемии площадки «Уральской ночи музыки» (в этом году было 100 сцен по всему городу) собирают по 300 тысяч зрителей. На фестиваль в Екатеринбург приезжают музыканты абсолютно разных жанров и стилей, от классики и джаза до поп-панка, экспериментального металла и хип-хопа.
Если взять географический аспект, большинство исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. Также приезжают из Казани, Перми, Уфы, Сочи, даже из Владивостока. На пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург назвал сегодняшние обстоятельства непростыми, поэтому «зарубеж» могут представить лишь дружественные нам страны. Так что были коллективы из Белоруссии, Армении, Индии, Казахстана, ЮАР и Сербии. В этом году на «Ночь музыки» приехали и музыканты из Грузии.
Фестиваль проходит в конце июня, в ночь с пятницы на субботу. Как говорят организаторы, Ural Musiс Night — это ночь, когда город становится музыкой. И это действительно так. В этот раз примерно с 17 часов и до утра в городе отовсюду разносились звуки голосов и музыкальных инструментов. Причем не только от заявленных в программе исполнителей. Казалось, что все, кто хоть немного может петь, приходят на Плотинку (сердце города, центр с набережной), чтобы поделиться своим творчеством. Чаще всего толпу вокруг себя собирают исполнители всех культовых песен группы «Кино», также в хит-параде уже ставшая народным гимном песня «Районы, кварталы» группы «Звери» и относительно недавно ворвавшийся в чат, рвущий души хит Валентина Стрыкало «Наше лето» (про Ялту и парус).
Как отбирают музыкантов и кто был от Новосибирска
Хедлайнеры Ural Music Night в 2023 году: IOWA и Тося Чайкина, Максим Свобода и Кристина Кошелева, Dose, Вадим Самойлов и Юлия Чичерина, «ЛАУД», PALC и «Копы в огне», Wildways и «Аффинаж», Прожект БАМ, Константин Завалин, Василий Уриевский, Андрей Державин и группа «Сталкер», ансамбль «Поющие гитары», MATANYA, Spokan Girls, группа «ИзумRUд» (WORLD MUSIC), Billy's band, Валерий Сюткин.
В фестивале приняли участие почти 3000 музыкантов, хотя заявок из разных городов было в разы больше. Из новосибирских музыкантов выбор пал на гитарный квартет «Евразия».
— Мы не являемся в чистом виде коллективом из Новосибирска. Квартет «Евразия» — это коллектив, который соединяет в себе нескольких участников. Один из Екатеринбурга, один из Казани и двое из Новосибирска, — рассказал НГС один из участников квартета новосибирец Кузьма Филимонов.
Заявку на участие в фестивале квартет не подавал. Музыканты полагают, что их рекомендовали, так как мир академической музыки довольно тесен, все друг друга знают.
— Политика отбора коллективов на любое мероприятие везде разная, я сам работаю немного в организации музыкальных мероприятий, форумов, и я понимаю, что во многом это всё равно вкусовщина, — говорит гитарист. — Каждому мероприятию подбираются музыканты с выполнением каких-то определенных задач.
По его словам, для «Ночи музыки» они добавили в репертуар «что-то более драйвовое» — зрители услышали испанские и латиноамериканские ритмы.
Исполнительный директор фестиваля Екатерина Пологова говорит, что есть совет, в котором работают 100
экспертов, в том числе из разных регионов. Один из них — главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик.
— Все эти люди слушают заявки музыкантов и оценивают по определенным критериям. Каждую заявку слушают пять экспертов, соответственно, потом на основе рейтинга музыканты попадают или нет на фестиваль, — объяснила Екатерина Пологова. — Но кроме рейтинга мы также проводим экспертные советы, и экспертные советы могут предложить еще каких-то артистов, которые, на их взгляд, подходят для каких-то площадок, так как есть площадки с узким жанром и стилем.
Город с
300-летней историей
Новосибирцам, живущим в городе со статусом третьего в стране по численности населения, немного досадно осознавать, что Екатеринбург выглядит гораздо ярче. С его архитектурой и огромным центром — по Плотинке и в округе можно гулять часами. Таких локаций, как улица Ленина в Новосибирске, которая лишь иногда, по праздникам, становится пешеходной, в Екатеринбурге много.
Если вы оказались в Екатеринбурге, обязательная часть программы — Ельцин Центр. Даже тех, кто предпочитает лишний раз не заходить в музей, это место не оставит равнодушным. Билет стоит всего 250 рублей, по времени нужно закладывать не меньше 2–3 часов.
Увидеть город с высоты можно, поднявшись на «Высоцкий» —
«Уральскую ночь музыки» тоже называют достоянием Екатеринбурга. Всё началась с энтузиазма нынешнего директора фестиваля Евгения Горенбурга, который организовал первую «Ночь музыки» на свои деньги. Сегодня фестивалю помогают в основном спонсоры, партнеры, гранты. К организации масштабного мероприятия всегда найдутся вопросы (практически отсутствие туалетов в общественных местах, бессмысленные ограждения и переполненные урны), но скорее это ложка дегтя, которая не так горька, если душа открыта музыке.
В прошедшие выходные в Новосибирске тоже прошли массовые культурные мероприятия. Посмотрите, как город отметил