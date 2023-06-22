Ночь музыки: новосибирских гитаристов пригласили выступить перед тысячами зрителей на площади Екатеринбурга

Новосибирский квартет «Евразия» попал в список приглашенных музыкантов от Новосибирска на Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Это коллектив виртуозов-преподавателей консерваторий и музыкальных колледжей. В квартете выступают гитаристы из Новосибирска, Казани и Екатеринбурга. Новосибирцы Кузьма Филимонов и Михаил Ракин — представители новосибирской гитарной школы, которая, по словам организаторов «Уральской ночи музыки», — одна из самых сильных в России.
Выступление квартета (латиноамериканские и испанские ритмы) на площади Кирова станет частью программы фестиваля.
Крупнейший фестиваль России Ural Music Night («Уральская ночь музыки») пройдет 23 июня в Екатеринбурге и традиционно соберет зрителей на площадях, улицах, крышах домов, в барах, театрах, музеях и других локациях. На фестивале будет больше 100 сцен, вход на все площадки свободный. В прошлом году «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч зрителей. Фестиваль проводят с 2015 года.
В программе «Уральской ночи музыки» выступления музыкантов разных жанров и стилей: от экспериментального метала в исполнении Okapi Busdriver до новоорлеанского джаза 30-х годов от Kickin’Jass Orchestra. Метал, рок, хип-хоп, поп-панк, electro darkwave, пост-гранж, этно, джаз, краут, фанк, классика и альтернатива — в этом году в фестивале примут участие 2500 артистов. В числе хедлайнеров — группы IOW и «Запрещенные барабанщики», Валерий Сюткин, который месте с камерным оркестром B-A-C-H на рассвете исполнит песню «Луч солнца золотого».
24 июня в Новосибирске тоже пройдет музыкальный фестиваль, но официальная продажа билетов на VK Fest уже закончилась.