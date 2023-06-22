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Ночь музыки: новосибирских гитаристов пригласили выступить перед тысячами зрителей на площади Екатеринбурга

Они стали единственными участниками из Новосибирска на «Уральской ночи музыки»

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В прошлом году «Уральскую ночь музыки» посетило 350 тысяч зрителей

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Новосибирский квартет «Евразия» попал в список приглашенных музыкантов от Новосибирска на Ural Music Night («Уральская ночь музыки»). Это коллектив виртуозов-преподавателей консерваторий и музыкальных колледжей. В квартете выступают гитаристы из Новосибирска, Казани и Екатеринбурга. Новосибирцы Кузьма Филимонов и Михаил Ракин — представители новосибирской гитарной школы, которая, по словам организаторов «Уральской ночи музыки», — одна из самых сильных в России.

Выступление квартета (латиноамериканские и испанские ритмы) на площади Кирова станет частью программы фестиваля.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Слушаем виртуозов

Видео: YouTube / Гитарный квартет Евразия

Крупнейший фестиваль России Ural Music Night («Уральская ночь музыки») пройдет 23 июня в Екатеринбурге и традиционно соберет зрителей на площадях, улицах, крышах домов, в барах, театрах, музеях и других локациях. На фестивале будет больше 100 сцен, вход на все площадки свободный. В прошлом году «Ночь музыки» в Екатеринбурге посетило 360 тысяч зрителей. Фестиваль проводят с 2015 года.

В программе «Уральской ночи музыки» выступления музыкантов разных жанров и стилей: от экспериментального метала в исполнении Okapi Busdriver до новоорлеанского джаза 30-х годов от Kickin’Jass Orchestra. Метал, рок, хип-хоп, поп-панк, electro darkwave, пост-гранж, этно, джаз, краут, фанк, классика и альтернатива — в этом году в фестивале примут участие 2500 артистов. В числе хедлайнеров — группы IOW и «Запрещенные барабанщики», Валерий Сюткин, который месте с камерным оркестром B-A-C-H на рассвете исполнит песню «Луч солнца золотого».

24 июня в Новосибирске тоже пройдет музыкальный фестиваль, но официальная продажа билетов на VK Fest уже закончилась.

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