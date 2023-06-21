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Обзор

В Новосибирске закончилась официальная продажа билетов на VK Fest — их начали перепродавать на «Авито»

На территории парка «Арена» ведутся монтажные работы

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Мероприятие состоится уже в эту субботу 24 июня

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В Новосибирске закрылась продажа билетов на VK Fest — мероприятие состоится 24 июня на территории парка «Арена». Для гостей фестиваля было доступно 5 категорий: входной, добрый, детский, ложа и вездеход. Стоимость входного билета начиналась от 350 рублей (детский) до 1800 рублей (взрослый).

Хедлайнером музыкальной программы в нашем городе станет рэпер Баста, на сцену также выйдут: шоумейкер и музыкант Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD, Леонид Руденко и дип-хаус-проект Filatov&Karas, KARA KROSS и Дмитрий Масленников.

На сайте «Авито» уже появились объявления о перепродаже билетов — от 1300 рублей и выше.

Цены варьируются в зависимости от категории билета

Цены варьируются в зависимости от категории билета

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Сейчас на территории парка ведутся монтажные работы — несколько фур привезли в город более 1,5 тысячи секций разборного ограждения.

Попасть на территорию бесплатно точно не получится

Попасть на территорию бесплатно точно не получится

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Полную афишу на июнь можно почитать здесь — ожидается много фестивалей, концертов и городских мероприятий.

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