В Новосибирске закончилась официальная продажа билетов на VK Fest — их начали перепродавать на «Авито»

В Новосибирске закрылась продажа билетов на VK Fest — мероприятие состоится 24 июня на территории парка «Арена». Для гостей фестиваля было доступно 5 категорий: входной, добрый, детский, ложа и вездеход. Стоимость входного билета начиналась от 350 рублей (детский) до 1800 рублей (взрослый).
Хедлайнером музыкальной программы в нашем городе станет рэпер Баста, на сцену также выйдут: шоумейкер и музыкант Эльдар Джарахов, Seville (Artik&Asti), Feduk, OG Buda, DEAD BLONDE + GSPD, Леонид Руденко и дип-хаус-проект Filatov&Karas, KARA KROSS и Дмитрий Масленников.
На сайте «Авито» уже появились объявления о перепродаже билетов — от 1300 рублей и выше.
Сейчас на территории парка ведутся монтажные работы — несколько фур привезли в город более 1,5 тысячи секций разборного ограждения.
Полную афишу на июнь можно почитать здесь — ожидается много фестивалей, концертов и городских мероприятий.