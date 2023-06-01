Месяц фестивалей: чем заняться в Новосибирске в июне — большая афиша (есть и бесплатные мероприятия)

В первые выходные лета, 2 и 3 июня, в ресторанном дворике гостиницы «Центральная» пройдет фестиваль сидра (18+). Мероприятие проводится во второй раз, в этот Новосибирск посетят 25 сидроделен со всей страны. На фестивале будут большая зона фуд-корта, мастер-классы, живые выступления музыкантов, интерактивные фотозоны и безлимит на сидр. Билет от 1000 рублей.

SibCraftFest (18+) будет проходить четыре дня, 9–12 июня. Первый день — предфестивальный, организаторы запланировали батл пивоваров. Основные дни — 10 и 11 июня. Гостей ждут живая музыка, фуд-корт, пивные конкурсы, чемпионат по бирпонгу, а также около 200 сортов пива, собранных со всех уголков нашей страны. В последний день, 12 июня, пройдет второй мини-саммит крафтовых баров России. Фестиваль проходит в Технопарке в Академгородке, билеты — от 1500 рублей.

В воскресенье, 11 июня, в Большом Оёше в Колыванском районе пройдет 11-й военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» (0+). Реконструкторы представят 22 века мировой военной истории: от древнеримских легионеров I века до нашей эры до воинов современности. Главной темой в этом году станет 80-летие Великой Отечественной войны.

Несколько дней будет длиться фестиваль авторской песни «Станция Сибирь» (12+). Начнется он в филармонии имени Каца 15 июня — там выступят артисты из Москвы, Казани и Рязани. На 16–18 июня фестиваль переместится в палаточный лагерь в парке «У моря Обского».

Фестиваль книги под открытым небом «Лето книгами согрето» (0+) пройдет 17–18 июня на 5 городских лужайках: на Михайловской набережной, в Нарымском сквере, в Троицком сквере, в парке «Башня» и в городском парке Бердска. На разных площадках будут мастер-классы, встречи с писателями со всей России, конкурсы и книжные новинки.

Большой фестиваль VK Fest (7+) пройдет в Новосибирске 24 июня в парке «Арена». Хедлайнером станет репер Баста. Другими именитым гостями VK Fest в Новосибирске станут шоумейкер Эльдар Джарахов, Seville из Artik&Asti, Feduk и дип-хаус-проект Filatov&Karas. Помимо этого, будет много тематических площадок: с Гарри Поттером, роботами, ХК «Сибирь» и аниме. Билеты стоят от 1500 рублей.

В субботу же, 24 июня, в честь Дня города проведут фестиваль цветов «Времена года» (0+). Флористы оформят улицу Ленина цветами под разные времена года. Закроется фестиваль в 23 часа 25 июня.