Месяц фестивалей: чем заняться в Новосибирске в июне — большая афиша (есть и бесплатные мероприятия)

1
Фестивали
В первые выходные лета, 2 и 3 июня, в ресторанном дворике гостиницы «Центральная» пройдет фестиваль сидра (18+). Мероприятие проводится во второй раз, в этот Новосибирск посетят 25 сидроделен со всей страны. На фестивале будут большая зона фуд-корта, мастер-классы, живые выступления музыкантов, интерактивные фотозоны и безлимит на сидр. Билет от 1000 рублей.
SibCraftFest (18+) будет проходить четыре дня, 9–12 июня. Первый день — предфестивальный, организаторы запланировали батл пивоваров. Основные дни — 10 и 11 июня. Гостей ждут живая музыка, фуд-корт, пивные конкурсы, чемпионат по бирпонгу, а также около 200 сортов пива, собранных со всех уголков нашей страны. В последний день, 12 июня, пройдет второй мини-саммит крафтовых баров России. Фестиваль проходит в Технопарке в Академгородке, билеты — от 1500 рублей.
В воскресенье, 11 июня, в Большом Оёше в Колыванском районе пройдет 11-й военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь» (0+). Реконструкторы представят 22 века мировой военной истории: от древнеримских легионеров I века до нашей эры до воинов современности. Главной темой в этом году станет 80-летие Великой Отечественной войны.
Несколько дней будет длиться фестиваль авторской песни «Станция Сибирь» (12+). Начнется он в филармонии имени Каца 15 июня — там выступят артисты из Москвы, Казани и Рязани. На 16–18 июня фестиваль переместится в палаточный лагерь в парке «У моря Обского».
Фестиваль книги под открытым небом «Лето книгами согрето» (0+) пройдет 17–18 июня на 5 городских лужайках: на Михайловской набережной, в Нарымском сквере, в Троицком сквере, в парке «Башня» и в городском парке Бердска. На разных площадках будут мастер-классы, встречи с писателями со всей России, конкурсы и книжные новинки.
Большой фестиваль VK Fest (7+) пройдет в Новосибирске 24 июня в парке «Арена». Хедлайнером станет репер Баста. Другими именитым гостями VK Fest в Новосибирске станут шоумейкер Эльдар Джарахов, Seville из Artik&Asti, Feduk и дип-хаус-проект Filatov&Karas. Помимо этого, будет много тематических площадок: с Гарри Поттером, роботами, ХК «Сибирь» и аниме. Билеты стоят от 1500 рублей.
В субботу же, 24 июня, в честь Дня города проведут фестиваль цветов «Времена года» (0+). Флористы оформят улицу Ленина цветами под разные времена года. Закроется фестиваль в 23 часа 25 июня.
Поделиться
2
Концерты
В «Подземке» уже в эту пятницу, 2 июня, пройдет X years of madness (18+) в честь десятилетия томской группы Vomitous Mass. На концерте соберутся несколько групп, которые исполняют музыку в жанре тяжелого рока. Билеты — от 600 рублей.
Тяжелый рок можно будет услышать там же и на следующий день, 3 июня: группа Catharsis (18+) выступит с программой, посвященной ее 25-летию. Билеты — от 1500 рублей.
В клубе «Ночь» 2 июня запланирован музыкально-поэтический вечер «RE-RA — в предчувствии лета» (12+) — большой 3-часовой концерт с четырьмя исполнителями. Билеты — от 500 рублей.
В воскресенье, 4 июня, на «Локомотив-Арене» выступит поп-исполнительница Мари Краймбрери (12+) — это первое большое шоу певицы в Сибири. Мари исполнит свои главные хиты, такие как Amore, «Плакала в ванной», «Мне так хорошо» и несколько новых.
Два концерта 8 июня даст фолк-группа «Отава Ё» в Академгородке в Доме ученых: в 16:00 (0+) и в 19:00 (12+).
Автор хита «Безумно можно быть первым» приедет в Новосибирск 10 июня — Homie выступит в лофт-парке «Подземка» (16+). Билеты — от 990 рублей.
В этот же день, 10 июня, в «Подземке» выступит питерская группа «Щенки» (18+). Билеты — от 1300 рублей.
Суббота, 10 июня, богата на события не только в «Подземке». В Доме культуры железнодорожников оркестр Cagmo исполнит лучшие хиты немецкой группы Rammstein (6+). Этот же оркестр в ДКЖ 22 июня исполнит саундтреки «Брата» и «Брата 2» (6+).
Культовая группа 80-х и 90-х годов «Мираж» (18+) приедет в Новосибирск 16 июня — они выступят в баре «Руки Вверх». Входной билет — от 1000 рублей.
Хип-хоп исполнитель Macan (16+) выступит 18 июня в Экспоцентре. Артист в 2022 году признан музыкантом года по версии платформы «VK Музыка». Билеты — от 1800 рублей.
Поделиться
3
Театр
В Доме культуры железнодорожников 7 июня покажут спектакль «Ложь» (12+) с Милошем Биковичем — постановку Белградского драматического театра по одноименной пьесе Флориана Зеллера. Актер знаком новосибирцам по сериалу «Магомаев», где сыграл роль культового эстрадного певца. Билеты — от 3 тысяч рублей.
В театре «Старый дом» на 8 июня запланирована премьера спектакля «Котлован» (18+), основанного на одноименном произведении Андрея Платонова. Поставил его известный режиссер Антон Федоров — новый главный режиссер театра. Премьерные показы также пройдут 9 и 10 июня. Билет — от 750 рублей.
В этот же день в Оперном театре начнутся показы гастролирующего МХАТа Горького. Московские артисты покажут сценическую версию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» (16+). Билеты — от 6 тысячи рублей.
Поделиться
4
Городские мероприятия
На площади Ленина в Театральном сквере 22 июня, в День памяти и скорби, прозвучит симфония
В пятницу, 23 июня, впервые за три года пройдет общегородской выпускной — выпускники соберутся на Михайловской набережной.
В июне Новосибирск празднует 130-летие. День города будут праздновать 25 июня на нескольких площадках.
Поделиться
5
Комедия
Музыкально-юмористическое шоу «Стендап и джаз» (18+) пройдет в клубе «Ночь» 3 июня. Это уникальное шоу, во время которого выступят джазовые артисты и стендап-комики Сибири. Билеты — от 800 рублей.
Один из самых знаменитых стендап-комиков России сегодня Сергей Орлов (18+) приедет в Новосибирск с новой программой «Установка "Быть"». Выступление будет проходить в «Локомотив-Арене». Билеты — от 1500 рублей.
Поделиться